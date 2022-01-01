Розташування ракетних систем уздовж кордону з боку Білорусі викликає занепокоєння, – Залужний

Валерій Залужний висловив занепокоєння розташуванням ракетних систем уздовж державного кордону з боку Білорусі.



Про це Головнокомандувач Вейном Дональдом Ейром.



"Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована. Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка", - зауважив він.



Нагадаємо, вдень 16 серпня окупанти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару по військовому ареодрому Житомирщини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних сил Українивисловив занепокоєння розташуванням ракетних систем уздовж державного кордону з боку Білорусі.Про це Головнокомандувач сказав у телефонній розмові з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом"Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована. Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка", - зауважив він.Нагадаємо, вдень 16 серпня окупанти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію