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Розташування ракетних систем уздовж кордону з боку Білорусі викликає занепокоєння, – Залужний

Розташування ракетних систем уздовж кордону з боку Білорусі викликає занепокоєння, – Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив занепокоєння розташуванням ракетних систем уздовж державного кордону з боку Білорусі.

Про це Головнокомандувач сказав у телефонній розмові з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

"Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована. Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка", - зауважив він.

Нагадаємо, вдень 16 серпня окупанти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару по військовому ареодрому Житомирщини.


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Теги: Залужний, Білорусь
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