«Бавовна» у Криму, або Добрі новини від ВолиньPost за 16 серпня
16 серпень, 23:38
Уся Україна в лютому 2022 року стала воїном. Ми об'єдналися в перший день повномасштабної війни і досі не здаємо і не здамо своїх позицій. Кожен працює на своєму фронті. Нашим захисникам і захисницям ми дякуємо за "бавовну" в окупантів, а волонтерам - за їхню щоденну працю в тилу.
З 24 лютого у нас немає добрих днів, проте новини, які наближають нас до перемоги, ми знаходимо завжди.
Сьогодні, 16 серня, ми писали про таке:
За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів та ворожий вертоліт
Мінус 150 орків за день! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1880 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
артилерійських систем – 989 (+4) од,
РСЗВ - 263 (+2) од,
засобів ППО - 136 (+0) од,
літаків – 233 (+0) од,
гелікоптерів – 196 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
крилатих ракет - 190 (+3),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
спеціальної техніки - 92 (+0).
Волинський священник віддав своє авто на потреби ЗСУ
Релігійні громади Свято-Михайлівської церкви села Верба, Свято-Миколаївської церкви Блаженика та Свято-Іоанобогословської церкви села Охнівка Володимирського району ПЦУ об’єдналися у бажанні вкотре допомогти нашим захисникам. Їхній настоятель отець Борис Наумчук вирішив передати свій автомобіль марки «Форд» на фронт захисникам для виконання бойових завдань.
Парафіяни, родина, друзі та небайдужі люди зібрали кошти та принесли певні товари, якими завантажили легковик. Так усі гуртом передали на фронт продукти, воду, шкарпетки, спідню білизну, футболки, дощовики, лопати, бензопилу, цигарки. Долучилися до збору допомоги захисникам членкині волонтерської організації з Володимира«Crazy Mums», які зібрали медичні засоби, харчі та напої, засоби особистої гігієни, корм для собак.
У Криму знову прогриміли вибухи: що відомо
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував "бавовну" у Криму.
"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він.
Бензин та дизель можуть здешевшати на 4 грн за літр - експерт
В Україні повертають акциз на пальне. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн проаналізував, як це позначиться на цінах на АЗС.
"Динаміка дуже втішна, маємо дуже серйозний спад ціни на нафтопродукти, на нафту. Наприклад, протягом липня ціни впали на 150-175$ за тону, і вже ці партії почали надходити до України, вони пришвидшили падіння цін, як в оптовому сегменті, так і в роздрібному. На сьогодні потенціал зниження оцінюється в 3-4 грн за літр на кожній з марок нафтопродуктів", - зазначив він.
Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО
Бойові позиції у лісах бійці волинської тероборони облаштовують як господарі біля хати. Біля намету між соснами засіяли газон, посадили квіти, виклали дерев’яну доріжку, налагодили подачу і нагрів води, а також встановили мангал і сковороду-диск, щоб готувати улюблені страви.
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Організували блокпост: діти із Липин зібрали 9000 гривень для ЗСУ
У Липинах четверо дівчаток за кілька днів зібрали для потреб ЗСУ 9000 гривень. Спочатку організували блокпост у рідному селі: зупиняли авто і повідомляли, що збирають кошти на ЗСУ.
Пізніше - продавали самотужки виготовлені напої «Мохіто», випечені мамами кекси, блакитно-жовті прапорці, а напередодні Маковея – букетики з квітів та колосків, які люди купували для освячення у храмі.
Якось Злата Якимчук, Іринка Нестерук, Міланка Нечипорук та Софійка Павельчук вирішили, що теж можуть бути корисними Україні. Тато Міланки 50 днів воює на Донецькому напрямку, тож дитина хотіла допомогти ЗСУ і надихнула подружок на хорошу справу.
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З 24 лютого у нас немає добрих днів, проте новини, які наближають нас до перемоги, ми знаходимо завжди.
Сьогодні, 16 серня, ми писали про таке:
За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів та ворожий вертоліт
Мінус 150 орків за день! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1880 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
артилерійських систем – 989 (+4) од,
РСЗВ - 263 (+2) од,
засобів ППО - 136 (+0) од,
літаків – 233 (+0) од,
гелікоптерів – 196 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
крилатих ракет - 190 (+3),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
спеціальної техніки - 92 (+0).
Волинський священник віддав своє авто на потреби ЗСУ
Релігійні громади Свято-Михайлівської церкви села Верба, Свято-Миколаївської церкви Блаженика та Свято-Іоанобогословської церкви села Охнівка Володимирського району ПЦУ об’єдналися у бажанні вкотре допомогти нашим захисникам. Їхній настоятель отець Борис Наумчук вирішив передати свій автомобіль марки «Форд» на фронт захисникам для виконання бойових завдань.
Парафіяни, родина, друзі та небайдужі люди зібрали кошти та принесли певні товари, якими завантажили легковик. Так усі гуртом передали на фронт продукти, воду, шкарпетки, спідню білизну, футболки, дощовики, лопати, бензопилу, цигарки. Долучилися до збору допомоги захисникам членкині волонтерської організації з Володимира«Crazy Mums», які зібрали медичні засоби, харчі та напої, засоби особистої гігієни, корм для собак.
У Криму знову прогриміли вибухи: що відомо
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував "бавовну" у Криму.
"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він.
Бензин та дизель можуть здешевшати на 4 грн за літр - експерт
В Україні повертають акциз на пальне. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн проаналізував, як це позначиться на цінах на АЗС.
"Динаміка дуже втішна, маємо дуже серйозний спад ціни на нафтопродукти, на нафту. Наприклад, протягом липня ціни впали на 150-175$ за тону, і вже ці партії почали надходити до України, вони пришвидшили падіння цін, як в оптовому сегменті, так і в роздрібному. На сьогодні потенціал зниження оцінюється в 3-4 грн за літр на кожній з марок нафтопродуктів", - зазначив він.
Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО
Бойові позиції у лісах бійці волинської тероборони облаштовують як господарі біля хати. Біля намету між соснами засіяли газон, посадили квіти, виклали дерев’яну доріжку, налагодили подачу і нагрів води, а також встановили мангал і сковороду-диск, щоб готувати улюблені страви.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Організували блокпост: діти із Липин зібрали 9000 гривень для ЗСУ
У Липинах четверо дівчаток за кілька днів зібрали для потреб ЗСУ 9000 гривень. Спочатку організували блокпост у рідному селі: зупиняли авто і повідомляли, що збирають кошти на ЗСУ.
Пізніше - продавали самотужки виготовлені напої «Мохіто», випечені мамами кекси, блакитно-жовті прапорці, а напередодні Маковея – букетики з квітів та колосків, які люди купували для освячення у храмі.
Якось Злата Якимчук, Іринка Нестерук, Міланка Нечипорук та Софійка Павельчук вирішили, що теж можуть бути корисними Україні. Тато Міланки 50 днів воює на Донецькому напрямку, тож дитина хотіла допомогти ЗСУ і надихнула подружок на хорошу справу.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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