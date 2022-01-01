Організували блокпост: діти із Липин зібрали 9000 гривень для ЗСУ

У Липинах четверо дівчаток за кілька днів зібрали для потреб ЗСУ 9000 гривень. Спочатку організували блокпост у рідному селі: зупиняли авто і повідомляли, що збирають кошти на ЗСУ.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської громади.Пізніше - продавали самотужки виготовлені напої «Мохіто», випечені мамами кекси, блакитно-жовті прапорці, а напередодні Маковея – букетики з квітів та колосків, які люди купували для освячення у храмі.Якосьтавирішили, що теж можуть бути корисними Україні. Тато Міланки 50 днів воює на Донецькому напрямку, тож дитина хотіла допомогти ЗСУ і надихнула подружок на хорошу справу.Вчора, 15 серпня, дівчатка принесли зібрані кошти старості Липинського старостинського округу Підгайцівської громадиякий від початку війни збирає та передає, разом із липинцями, передачі військовим підрозділам, де проходять службу односельці, як і тато однієї із дівчаток -Олександр Куць подякував юним волонтеркам за допомогу, а мамам – за виховання справжніх українок та вручив дітям набори для творчості.