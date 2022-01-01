Боронячи Україну на Донбасі, загинув лучанин
Сьогодні, 16:09
У війні з російським ворогом за незалежність України загинув лучанин 59-річний лучанин Шевляков Олександр Генріхович.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Солдат був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду заступника начальника штабу батальйону.
Майор Шевляков Олександр Генріхович загинув 9 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піски Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Солдат був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду заступника начальника штабу батальйону.
Майор Шевляков Олександр Генріхович загинув 9 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піски Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!
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