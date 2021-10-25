П`ятнадцятирічний волинянин обікрав магазин

За минулу добу правоохоронці розкрили низку крадіжок, вчинених на території області.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.У селищі Голоби невідомий у ніч з 14 на 15 серпня, пошкодивши вхідні металопластикові двері, проник до магазину та викрав звідти понад 10 000 гривень та товарно-матеріальні цінності. Загальна сума збитків наразі встановлюється. Співробітники встановили особу правопорушника – це 15-річний мешканець Ковельського району.Також учора до Ківерцівського відділення поліції надійшли повідомлення від двох мешканців села Щурин. Чоловіки розповіли, що 14 серпня з 13 по 17 годину невідома особа викрала їх вудки для риболовлі, які були біля місцевого ставка.Правоохоронці з’ясували, що скоїв правопорушення 21-річний мешканець сусіднього населеного пункту. Загалом хлопець поцупив 6 вудок, викрадене поліцейські вилучили.Цього ж дня до поліції Ковеля звернувся 30-річний житель району та повідомив, що його обікрали на автостанції. Злодії заволоділи сумкою із ноутбуком та зарядними пристроями, поки той відпочивав у залі очікування.Правоохоронці викрили крадія, ним виявився вже раніше судимий 45-річний ковельчанин.Відомості за всіма фактами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, мова йде про крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану.