П`ятнадцятирічний волинянин обікрав магазин
Сьогодні, 17:10
За минулу добу правоохоронці розкрили низку крадіжок, вчинених на території області.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
У селищі Голоби невідомий у ніч з 14 на 15 серпня, пошкодивши вхідні металопластикові двері, проник до магазину та викрав звідти понад 10 000 гривень та товарно-матеріальні цінності. Загальна сума збитків наразі встановлюється. Співробітники встановили особу правопорушника – це 15-річний мешканець Ковельського району.
Також учора до Ківерцівського відділення поліції надійшли повідомлення від двох мешканців села Щурин. Чоловіки розповіли, що 14 серпня з 13 по 17 годину невідома особа викрала їх вудки для риболовлі, які були біля місцевого ставка.
Правоохоронці з’ясували, що скоїв правопорушення 21-річний мешканець сусіднього населеного пункту. Загалом хлопець поцупив 6 вудок, викрадене поліцейські вилучили.
Цього ж дня до поліції Ковеля звернувся 30-річний житель району та повідомив, що його обікрали на автостанції. Злодії заволоділи сумкою із ноутбуком та зарядними пристроями, поки той відпочивав у залі очікування.
Правоохоронці викрили крадія, ним виявився вже раніше судимий 45-річний ковельчанин.
Відомості за всіма фактами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, мова йде про крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
У селищі Голоби невідомий у ніч з 14 на 15 серпня, пошкодивши вхідні металопластикові двері, проник до магазину та викрав звідти понад 10 000 гривень та товарно-матеріальні цінності. Загальна сума збитків наразі встановлюється. Співробітники встановили особу правопорушника – це 15-річний мешканець Ковельського району.
Також учора до Ківерцівського відділення поліції надійшли повідомлення від двох мешканців села Щурин. Чоловіки розповіли, що 14 серпня з 13 по 17 годину невідома особа викрала їх вудки для риболовлі, які були біля місцевого ставка.
Правоохоронці з’ясували, що скоїв правопорушення 21-річний мешканець сусіднього населеного пункту. Загалом хлопець поцупив 6 вудок, викрадене поліцейські вилучили.
Цього ж дня до поліції Ковеля звернувся 30-річний житель району та повідомив, що його обікрали на автостанції. Злодії заволоділи сумкою із ноутбуком та зарядними пристроями, поки той відпочивав у залі очікування.
Правоохоронці викрили крадія, ним виявився вже раніше судимий 45-річний ковельчанин.
Відомості за всіма фактами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, мова йде про крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану.
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