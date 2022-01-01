В Україні виплачуватимуть одноразову допомогу в разі інвалідності чи смерті через війну

Верховна Рада України підтримала за надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну. "За" проголосували 267 депутатів.Про це йдеться у телеграмі нардепаЦе стосується осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану.- встановлення I групи інвалідності – у розмірі 800 тисяч гривень;- встановлення II групи інвалідності – у розмірі 500 тисяч гривень;- встановлення III групи інвалідності – у розмірі 200 тисяч гривень;- втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – у розмірі 100 тисяч гривень;- загибель (смерті) – у розмірі 1 мільйона гривень.Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.