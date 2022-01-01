В Україні виплачуватимуть одноразову допомогу в разі інвалідності чи смерті через війну
Сьогодні, 16:30
Верховна Рада України підтримала за надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну. "За" проголосували 267 депутатів.
Про це йдеться у телеграмі нардепа Олексія Гончаренка.
Це стосується осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану.
Які виплати можна отримати
- встановлення I групи інвалідності – у розмірі 800 тисяч гривень;
- встановлення II групи інвалідності – у розмірі 500 тисяч гривень;
- встановлення III групи інвалідності – у розмірі 200 тисяч гривень;
- втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – у розмірі 100 тисяч гривень;
- загибель (смерті) – у розмірі 1 мільйона гривень.
Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.
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Про це йдеться у телеграмі нардепа Олексія Гончаренка.
Це стосується осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану.
Які виплати можна отримати
- встановлення I групи інвалідності – у розмірі 800 тисяч гривень;
- встановлення II групи інвалідності – у розмірі 500 тисяч гривень;
- встановлення III групи інвалідності – у розмірі 200 тисяч гривень;
- втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – у розмірі 100 тисяч гривень;
- загибель (смерті) – у розмірі 1 мільйона гривень.
Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.
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