В Україні виплачуватимуть одноразову допомогу в разі інвалідності чи смерті через війну

В Україні виплачуватимуть одноразову допомогу в разі інвалідності чи смерті через війну
Верховна Рада України підтримала за надання одноразової грошової виплати в разі інвалідності чи смерті через війну. "За" проголосували 267 депутатів.

Про це йдеться у телеграмі нардепа Олексія Гончаренка.

Це стосується осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану.

Які виплати можна отримати

- встановлення I групи інвалідності – у розмірі 800 тисяч гривень;
- встановлення II групи інвалідності – у розмірі 500 тисяч гривень;
- встановлення III групи інвалідності – у розмірі 200 тисяч гривень;
- втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – у розмірі 100 тисяч гривень;
- загибель (смерті) – у розмірі 1 мільйона гривень.

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.


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Теги: допомога, виплати, військові
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