На Волині в ДТП травмувалися 4 людей
Сьогодні, 15:46
Минулої доби, 15 серпня, на дорогах Володимирського та Камінь-Каширського районів трапилося 3 автопригоди в яких травмувалося четверо громадян. Трьох госпіталізували до медзакладів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора вранці на автодорозі між містом Устилуг та селом Тростянка водій автомобіля Mercedes-Benz зіткнувся із велосипедисткою. Внаслідок ДТП 39-річну жінку із тілесними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.
Водій автомобіля Ford Mondeo, рухаючись з села Колпитів в напрямку села Озірці, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, перекинувся та зіткнувся із деревом. У результаті автопригоди водія із травмами госпіталізували, пасажиру надали медичну допомогу, не госпіталізовувався.
Біля села Кримне мотоцикліст не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та перекинувся. Водій мотоцикла травмувався. Його госпіталізували в Камінь-Каширську ЦРЛ.
За усіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора вранці на автодорозі між містом Устилуг та селом Тростянка водій автомобіля Mercedes-Benz зіткнувся із велосипедисткою. Внаслідок ДТП 39-річну жінку із тілесними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.
Водій автомобіля Ford Mondeo, рухаючись з села Колпитів в напрямку села Озірці, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, перекинувся та зіткнувся із деревом. У результаті автопригоди водія із травмами госпіталізували, пасажиру надали медичну допомогу, не госпіталізовувався.
Біля села Кримне мотоцикліст не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та перекинувся. Водій мотоцикла травмувався. Його госпіталізували в Камінь-Каширську ЦРЛ.
За усіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 15:46
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