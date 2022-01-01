На Волині в ДТП травмувалися 4 людей

На Волині в ДТП травмувалися 4 людей
Минулої доби, 15 серпня, на дорогах Володимирського та Камінь-Каширського районів трапилося 3 автопригоди в яких травмувалося четверо громадян. Трьох госпіталізували до медзакладів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора вранці на автодорозі між містом Устилуг та селом Тростянка водій автомобіля Mercedes-Benz зіткнувся із велосипедисткою. Внаслідок ДТП 39-річну жінку із тілесними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.

Водій автомобіля Ford Mondeo, рухаючись з села Колпитів в напрямку села Озірці, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, перекинувся та зіткнувся із деревом. У результаті автопригоди водія із травмами госпіталізували, пасажиру надали медичну допомогу, не госпіталізовувався.

Біля села Кримне мотоцикліст не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та перекинувся. Водій мотоцикла травмувався. Його госпіталізували в Камінь-Каширську ЦРЛ.

За усіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: ДТП, Волинь
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