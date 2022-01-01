Хірурги-травматологи з Польщі провели на Волині пів сотні операцій. ВІДЕО

Юліан Дутка і Ян Яворський. Разом з волинськими колегами в обласній клінічній лікарні медики обстежували пацієнтів та провели 50 спільних операцій.



Про це розповів Адріан Філь.



З його слів, після обстежень волинські лікарі оперували пацієнтів за новітніми технологіями, які дозволяють через мінімальні розрізи зрощувати кістку й завдавати менше болю травмованим. Як саме це робити – показували на практиці хірурги-травматологи з Польщі.



Під час операції, каже завідувач травматологічного центру, пацієнтові знеболюють лише нижню частину тіла, тому людина залишається при свідомості. Як розповів прооперований пацієнт Сергій, перед операцією, доки не отримав укол, хвилювався.



"21 числа я отримав травму, зламав стегно. Мене через півтори години завезли в лікарню, надали першу допомогу. Потім завезли в іншу лікарню: там поставили апарат Ілізарова, а потім привезли сюди в обласну лікарню", – додав чоловік.



Проконсультуватися з лікарями щодо травми приїхав до обласної клінічної лікарні переселенець з Чернігівщини Віталій Хорошев. Чоловік розповів, що впав з велосипеда і травмувався, тому змушений певний час ходити на милицях.



"На велосипеді з онукою їхав – вона на рамі. Ногу в колесо, а я – через руль. Нам лікарі сказали відразу: замінювати суглоб", – каже чоловік.



Під час операції пацієнту вставляють спеціальну пластину, яка допоможе зростися кістці та поставить чоловіка на ноги, – зазначив професор Краківського спеціалізованого шпиталю імені Стефана Жеромського, лікар Юліан Дутка. Такі малотравматичні операції, з його слів, дають можливість хворим швидше повертатися до звичного життя і менше перебувати в стаціонарі.



"Пластину застосовують при малоінвазивному лікуванні, при переломах зі зміщенням, аби не робити широке операційне поле, і щоб уникнути зайвих операційних ран. Такі травми дуже серйозні, бо ушкоджують великі ділянки і зумовлюють багато уламків, а особливо ушкоджуються м’які тканини. Умовою правильного зростання кістки є задовільний стан м’яких тканин і їх загоєння", – каже лікар.



Разом із професором Юліаном Дуткою на Волинь приїхав і його колега, хірург-травматолог Ян Яворський, який двічі на рік працює у госпіталі в Папуа Новій Гвінеї.



"Хотів би побачити, що роблять в Україні, тому що мені розповідали про розвиток ортопедії і травматології. Цікавлять мене операції, для мене це ніби продовження того, чому навчився у професора Дутки в Папуа Новій Гвінеї, в лікарні міста Кундіава. А тут є пацієнт, за яким можна поспостерігати під час операції на стегні", – додав медик.



За п'ять днів перебування на Волині травматологи з Польщі разом із волинськими колегами надали консультації більше сотні пацієнтів та провели 50 операцій. Зі слів директора обласної клінічної лікарні Олександра Дудара, польський професор Юліан Дутка взяв участь у 15 операціях.



Незабаром волинські лікарі, додав керівник медзакладу, планують відвідати клініку в Польщі та укласти договір про подальшу співпрацю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж п’яти днів на Волині перебували хірурги-травматологи з Польщі – професор. Разом з волинськими колегами в обласній клінічній лікарні медики обстежували пацієнтів та провели 50 спільних операцій.Про це розповів Суспільному завідувач травматологічного центру лікарніЗ його слів, після обстежень волинські лікарі оперували пацієнтів за новітніми технологіями, які дозволяють через мінімальні розрізи зрощувати кістку й завдавати менше болю травмованим. Як саме це робити – показували на практиці хірурги-травматологи з Польщі.Під час операції, каже завідувач травматологічного центру, пацієнтові знеболюють лише нижню частину тіла, тому людина залишається при свідомості. Як розповів прооперований пацієнт Сергій, перед операцією, доки не отримав укол, хвилювався."21 числа я отримав травму, зламав стегно. Мене через півтори години завезли в лікарню, надали першу допомогу. Потім завезли в іншу лікарню: там поставили апарат Ілізарова, а потім привезли сюди в обласну лікарню", – додав чоловік.Проконсультуватися з лікарями щодо травми приїхав до обласної клінічної лікарні переселенець з Чернігівщини. Чоловік розповів, що впав з велосипеда і травмувався, тому змушений певний час ходити на милицях."На велосипеді з онукою їхав – вона на рамі. Ногу в колесо, а я – через руль. Нам лікарі сказали відразу: замінювати суглоб", – каже чоловік.Під час операції пацієнту вставляють спеціальну пластину, яка допоможе зростися кістці та поставить чоловіка на ноги, – зазначив професор Краківського спеціалізованого шпиталю імені Стефана Жеромського, лікар Юліан Дутка. Такі малотравматичні операції, з його слів, дають можливість хворим швидше повертатися до звичного життя і менше перебувати в стаціонарі."Пластину застосовують при малоінвазивному лікуванні, при переломах зі зміщенням, аби не робити широке операційне поле, і щоб уникнути зайвих операційних ран. Такі травми дуже серйозні, бо ушкоджують великі ділянки і зумовлюють багато уламків, а особливо ушкоджуються м’які тканини. Умовою правильного зростання кістки є задовільний стан м’яких тканин і їх загоєння", – каже лікар.Разом із професором Юліаном Дуткою на Волинь приїхав і його колега, хірург-травматолог Ян Яворський, який двічі на рік працює у госпіталі в Папуа Новій Гвінеї."Хотів би побачити, що роблять в Україні, тому що мені розповідали про розвиток ортопедії і травматології. Цікавлять мене операції, для мене це ніби продовження того, чому навчився у професора Дутки в Папуа Новій Гвінеї, в лікарні міста Кундіава. А тут є пацієнт, за яким можна поспостерігати під час операції на стегні", – додав медик.За п'ять днів перебування на Волині травматологи з Польщі разом із волинськими колегами надали консультації більше сотні пацієнтів та провели 50 операцій. Зі слів директора обласної клінічної лікарні Олександра Дудара, польський професор Юліан Дутка взяв участь у 15 операціях.Незабаром волинські лікарі, додав керівник медзакладу, планують відвідати клініку в Польщі та укласти договір про подальшу співпрацю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію