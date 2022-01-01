П’яний водій відразу втік: відео моменту смертельної ДТП у Луцьку. ВІДЕО 18+









Як повідомили в поліції, жінка переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. 60-річний водій не зреагував на пішохода і збив жінку. Як видно з камер, після скоєного він навіть не зупинився, а відразу покинув місце аварії. Першу допомогу жінці намагались надати перехожі, швидка прибула за лічені хвилини, проте врятувати життя жінки не вдалося.



60-річного водія наздогнали в селі Забороль, що за Луцьком. В його крові виявили 2,6 проміле алкоголю. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості весено до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 ККУ, а сьогодні, 16 серпня, йому обиратимуть міру запобіжного заходу.



Увага, рекомендуємо утриматись від перегляду відео неповнолітнім, а також людям з чутливою психікою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водій позашляховика BMW X5, який на смерть збив 84-річну жінку , залишив місце аварії навіть не зупинившись. Проте поліція затримала його менше ніж за 10 хвилин в селі поблизу Луцька. Інформаційне агентство Волинські Новини отримало відео моменту ДТП, яке трапилося вранці 14 серпня.Як повідомили в поліції, жінка переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. 60-річний водій не зреагував на пішохода і збив жінку. Як видно з камер, після скоєного він навіть не зупинився, а відразу покинув місце аварії. Першу допомогу жінці намагались надати перехожі, швидка прибула за лічені хвилини, проте врятувати життя жінки не вдалося.60-річного водія наздогнали в селі Забороль, що за Луцьком. В його крові виявили 2,6 проміле алкоголю. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відомості весено до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 ККУ, а сьогодні, 16 серпня, йому обиратимуть міру запобіжного заходу.

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