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Росія завдала ракетного удару по Житомирщині

Росія завдала ракетного удару по Житомирщині
Сьогодні, 16 серпня, під час повітряної тривоги, яка розпочалася близько 13 години, на Житомирщині пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом", - йдеться в повідомленні.

Згодом Віталій Бунечко повідомив, що, за попередньою інформацією, ракети, які сьогодні влучили по Житомирському району, випущені з території Білорусі.

Нагадаємо, що цієї ночі, 16 серпня, був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.





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Теги: Росія, Україна, війна
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