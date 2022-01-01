Росія завдала ракетного удару по Житомирщині





Про це Віталій Бунечко.



"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом", - йдеться в повідомленні.



Згодом Віталій Бунечко повідомив, що, за попередньою інформацією, ракети, які сьогодні влучили по Житомирському району, випущені з території Білорусі.



Нагадаємо, що











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 серпня, під час повітряної тривоги, яка розпочалася близько 13 години, на Житомирщині пролунали вибухи.Про це повідомив голова Житомирської ОВА"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом", - йдеться в повідомленні.Згодом Віталій Бунечко повідомив, що, за попередньою інформацією, ракети, які сьогодні влучили по Житомирському району, випущені з території Білорусі.Нагадаємо, що цієї ночі, 16 серпня, був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час

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