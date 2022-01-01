В ЗСУ розповіли, яку техніку росіяни тримали на аеродромі під Джанкоєм
Сьогодні, 14:18
В Збройних силах України розповіли, яку техніку тримали окупанти під Джанкоєм у Криму.
Про це повідомляє Стратегічне командування Збройних сил України.
За попередніми даними, у районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто щонайменше 8 ЗРС С-400, 3 ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1" Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 транспортно-пускових контейнерів.
До того ж у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження: 17 ББМ; 10 САУ "Гвоздика"; 7 САУ "Мста-С"; 2 САУ "Піон"; 3 РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів.
“ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", — йдеться в повідомленні Стратегічного командування ЗСУ.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму вранці 16 серпня прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонувало сховище боєприпасів.
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Про це повідомляє Стратегічне командування Збройних сил України.
За попередніми даними, у районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто щонайменше 8 ЗРС С-400, 3 ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1" Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 транспортно-пускових контейнерів.
До того ж у районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження: 17 ББМ; 10 САУ "Гвоздика"; 7 САУ "Мста-С"; 2 САУ "Піон"; 3 РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів.
“ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", — йдеться в повідомленні Стратегічного командування ЗСУ.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму вранці 16 серпня прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонувало сховище боєприпасів.
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