У Луцьку затримали нетверезого водія квадроцикла: їхав з порушеннями і без шолома

У Луцьку затримали нетверезого водія квадроцикла: їхав з порушеннями і без шолома
Вчора ввечері, 15 серпня, під час патрулювання вулицею Героїв УПА близько 22-ї години патрульні виявили квадроцикл, який рухався з порушенням ПДР.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Поліцейські зупинили транспортний засіб Jianshe, а під час спілкування з 22-річним керманичем встановили, що він не мав права керування таким транспортним засобом.

Окрім того, в кермувальника виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд у медичному закладі показав результат у 0,76 проміле, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму.

На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

Зауважимо, що за січень-липень 2022 року на Волині зареєстровано 54 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 14 ДТП з травмованими, в яких 1 особа загинула та 19 — отримали травми.


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Теги: Луцьк, водій, патрульні
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