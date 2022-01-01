У Луцьку затримали нетверезого водія квадроцикла: їхав з порушеннями і без шолома

Вчора ввечері, 15 серпня, під час патрулювання вулицею Героїв УПА близько 22-ї години патрульні виявили квадроцикл, який рухався з порушенням ПДР.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські зупинили транспортний засіб Jianshe, а під час спілкування з 22-річним керманичем встановили, що він не мав права керування таким транспортним засобом.Окрім того, в кермувальника виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд у медичному закладі показав результат у 0,76 проміле, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму.На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.Зауважимо, що за січень-липень 2022 року на Волині зареєстровано 54 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 14 ДТП з травмованими, в яких 1 особа загинула та 19 — отримали травми.