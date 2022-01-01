У Криму знову прогриміли вибухи: що відомо





Про це повідомляє Рефата Чубарова.



"Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", - написав він.



Чубаров додав, що горить сховище боєприпасів, "звуки від вибухів далеко прокочуються по степу".



У той же час пропагандистські росЗМІ повідомляють, що в селищі Травневе під Джанкоєм горить трансформаторна підстанція.



За інформацією кримських ЗМІ, у Джанкойському районі відбулося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Травневе.



Міністерство оборони Росії підтвердило, що у Джанкойському районі окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.



Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи у Криму в Twitter.



"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він.



Нагадаємо, 9 серпня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому Криму вранці 16 серпня прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонує сховище боєприпасів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу"Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", - написав він.Чубаров додав, що горить сховище боєприпасів, "звуки від вибухів далеко прокочуються по степу".У той же час пропагандистські росЗМІ повідомляють, що в селищі Травневе під Джанкоєм горить трансформаторна підстанція.За інформацією кримських ЗМІ, у Джанкойському районі відбулося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Травневе.Міністерство оборони Росії підтвердило, що у Джанкойському районі окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.Згодом радник голови Офісу президентапрокоментував вибухи у Криму в Twitter."Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він.Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи на російському аеродромі в Новофедорівці.

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