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У Криму знову прогриміли вибухи: що відомо

У Криму знову прогриміли вибухи: що відомо
У тимчасово окупованому Криму вранці 16 серпня прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонує сховище боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", - написав він.

Чубаров додав, що горить сховище боєприпасів, "звуки від вибухів далеко прокочуються по степу".

У той же час пропагандистські росЗМІ повідомляють, що в селищі Травневе під Джанкоєм горить трансформаторна підстанція.

За інформацією кримських ЗМІ, у Джанкойському районі відбулося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Травневе.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що у Джанкойському районі окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи у Криму в Twitter.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи на російському аеродромі в Новофедорівці.


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Теги: Росія, Україна, війна
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