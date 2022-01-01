У Криму знову прогриміли вибухи: що відомо
Сьогодні, 10:02
У тимчасово окупованому Криму вранці 16 серпня прогриміли вибухи. У Джанкойському районі детонує сховище боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
"Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", - написав він.
Чубаров додав, що горить сховище боєприпасів, "звуки від вибухів далеко прокочуються по степу".
У той же час пропагандистські росЗМІ повідомляють, що в селищі Травневе під Джанкоєм горить трансформаторна підстанція.
За інформацією кримських ЗМІ, у Джанкойському районі відбулося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Травневе.
Міністерство оборони Росії підтвердило, що у Джанкойському районі окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.
Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи у Криму в Twitter.
"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи на російському аеродромі в Новофедорівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
"Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", - написав він.
Чубаров додав, що горить сховище боєприпасів, "звуки від вибухів далеко прокочуються по степу".
У той же час пропагандистські росЗМІ повідомляють, що в селищі Травневе під Джанкоєм горить трансформаторна підстанція.
За інформацією кримських ЗМІ, у Джанкойському районі відбулося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Травневе.
Міністерство оборони Росії підтвердило, що у Джанкойському районі окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.
Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи у Криму в Twitter.
"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи на російському аеродромі в Новофедорівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинський священник віддав своє авто на потреби ЗСУ
Сьогодні, 10:45
Одна п’ята території України забруднена мінами та бомбами, які не розірвалися, – Єнін
Сьогодні, 10:30
У Криму знову прогриміли вибухи: що відомо
Сьогодні, 10:02
Медіа