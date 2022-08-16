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Одна п’ята території України забруднена мінами та бомбами, які не розірвалися, – Єнін

Одна п’ята території України забруднена мінами та бомбами, які не розірвалися, – Єнін
Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та знешкодили з початку війни понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише LB.ua.

Вони обстежили територію площею понад 68 тисяч гектарів.

“Одна п’ята території України забруднена мінами, снарядами, авіаційними бомбами, які не розірвалися”, – зазначив він.

Єнін додав, що робота з розмінування не припиняється ні на мить, результат роботи піротехніків ДСНС за тиждень складає близько 500 гектарів.

“При цьому триває робота на деокупованих територіях, щоб зробити життя наших громадян більш безпечним. Наприклад, бої у Київській області тривали близько місяця, а піротехніки вже близько п’яти місяців очищують ці території від вибухонебезпечних предметів. В Київській області досі знешкоджують близько однієї тисячі вибухонебезпечних предметів за добу. А всього за цей час там знешкодили понад 60 тисяч боєприпасів і робота ще триває”, – сказав урядовець.

Нагадаємо, в Державній службі з надзвичайних ситуацій мають створити 80 нових піротехнічних підрозділів для розмінування території України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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