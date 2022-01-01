Волинський священник віддав своє авто на потреби ЗСУ

Борис Наумчук вирішив передати свій автомобіль марки «Форд» на фронт захисникам для виконання бойових завдань і перед його відправленням на передову звернувся до вірян з проханням допомогти наповнити транспортний засіб речами, які нині необхідні бійцям.



Про це повідомляє видання



Як повідомив священник, здійснити дрібний ремонт і пофарбувати авто у непримітний у зоні бойових дій колір хакі, допоміг Петро Логвинович з колегами. А парафіяни, родина, друзі та небайдужі люди зібрали кошти та поприносили певні товари, якими завантажили легковик. Так усі гуртом передали на фронт продукти, воду, шкарпетки, спідню білизну, футболки, дощовики, лопати, бензопилу, цигарки. Долучилися до збору допомоги захисникам членкині волонтерської організації з Володимира«Crazy Mums», які зібрали медичні засоби, харчі та напої, засоби особистої гігієни, корм для собак.



Отець Борис з вдячністю розповідає, що підприємці, дізнавшись, що покупка здійснюється на фронт, надавали чималу знижку на товари.



Благодійна допомога від релігійних громад уже доставлена на передову нашим захисникам.



«Тепер моя «ластівка» зможе послужити й Збройним силам України, виконуючи важливі завдання там, де це необхідно нашим захисникам», – написав у одному з дописів-звітів про виконану роботу отець Борис і вкотре подякував усім небайдужим людям за допомогу в зборі та відправленні у зону бойових дій автомобіля та речей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Релігійні громади Свято-Михайлівської церкви села Верба, Свято-Миколаївської церкви Блаженика та Свято-Іоанобогословської церкви села Охнівка Володимирського району ПЦУ об’єдналися у бажанні вкотре допомогти нашим захисникам. Їхній настоятель отецьвирішив передати свій автомобіль марки «Форд» на фронт захисникам для виконання бойових завдань і перед його відправленням на передову звернувся до вірян з проханням допомогти наповнити транспортний засіб речами, які нині необхідні бійцям.Про це повідомляє видання "Слово Правди" Як повідомив священник, здійснити дрібний ремонт і пофарбувати авто у непримітний у зоні бойових дій колір хакі, допомігз колегами. А парафіяни, родина, друзі та небайдужі люди зібрали кошти та поприносили певні товари, якими завантажили легковик. Так усі гуртом передали на фронт продукти, воду, шкарпетки, спідню білизну, футболки, дощовики, лопати, бензопилу, цигарки. Долучилися до збору допомоги захисникам членкині волонтерської організації з Володимира«Crazy Mums», які зібрали медичні засоби, харчі та напої, засоби особистої гігієни, корм для собак.Отець Борис з вдячністю розповідає, що підприємці, дізнавшись, що покупка здійснюється на фронт, надавали чималу знижку на товари.Благодійна допомога від релігійних громад уже доставлена на передову нашим захисникам.«Тепер моя «ластівка» зможе послужити й Збройним силам України, виконуючи важливі завдання там, де це необхідно нашим захисникам», – написав у одному з дописів-звітів про виконану роботу отець Борис і вкотре подякував усім небайдужим людям за допомогу в зборі та відправленні у зону бойових дій автомобіля та речей.

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