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Герой з Волині Олександр Антипюк загинув у війні за вільну Україну

Герой з Волині Олександр Антипюк загинув у війні за вільну Україну
Житель села Бережці Вишнівської громади, Олександр Антипюк, загинув, захищаючи Україну від окупанта.

Про це повідомили на сторінці громади.

"Тіло героя привезуть сьогодні, 16 серпня. Місцевих жителів просимо зустріти кортеж в межах сіл Вишнів, Коцюри, Римачі, Бережці", - йдеться в повідомленні.

Про день та час похорону буде повідомлено додатково.

У зв'язку з цим на території громади оголошена жалоба до 18 серпня. На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.

Вічна пам'ять Герою! Родині – глибокі співчуття!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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