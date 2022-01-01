Герой з Волині Олександр Антипюк загинув у війні за вільну Україну
Сьогодні, 10:54
Житель села Бережці Вишнівської громади, Олександр Антипюк, загинув, захищаючи Україну від окупанта.
Про це повідомили на сторінці громади.
"Тіло героя привезуть сьогодні, 16 серпня. Місцевих жителів просимо зустріти кортеж в межах сіл Вишнів, Коцюри, Римачі, Бережці", - йдеться в повідомленні.
Про день та час похорону буде повідомлено додатково.
У зв'язку з цим на території громади оголошена жалоба до 18 серпня. На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.
Вічна пам'ять Герою! Родині – глибокі співчуття!
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Про це повідомили на сторінці громади.
"Тіло героя привезуть сьогодні, 16 серпня. Місцевих жителів просимо зустріти кортеж в межах сіл Вишнів, Коцюри, Римачі, Бережці", - йдеться в повідомленні.
Про день та час похорону буде повідомлено додатково.
У зв'язку з цим на території громади оголошена жалоба до 18 серпня. На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.
Вічна пам'ять Герою! Родині – глибокі співчуття!
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