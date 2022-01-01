Герой з Волині Олександр Антипюк загинув у війні за вільну Україну

Олександр Антипюк, загинув, захищаючи Україну від окупанта.



Про це



"Тіло героя привезуть сьогодні, 16 серпня. Місцевих жителів просимо зустріти кортеж в межах сіл Вишнів, Коцюри, Римачі, Бережці", - йдеться в повідомленні.



Про день та час похорону буде повідомлено додатково.



У зв'язку з цим на території громади оголошена жалоба до 18 серпня. На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.



Вічна пам'ять Герою! Родині – глибокі співчуття!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Бережці Вишнівської громади,, загинув, захищаючи Україну від окупанта.Про це повідомили на сторінці громади."Тіло героя привезуть сьогодні, 16 серпня. Місцевих жителів просимо зустріти кортеж в межах сіл Вишнів, Коцюри, Римачі, Бережці", - йдеться в повідомленні.Про день та час похорону буде повідомлено додатково.У зв'язку з цим на території громади оголошена жалоба до 18 серпня. На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.Вічна пам'ять Герою! Родині – глибокі співчуття!

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