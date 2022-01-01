Кому МОЗ рекомендує робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19





Про це



До груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:



- люди віком понад 60 років

- люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми

- люди з інвалідністю

- люди з імуносупресією

- люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19.

- люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.



Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік пунктів за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано.Про це нагадують у МОЗ.До груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:- люди віком понад 60 років- люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми- люди з інвалідністю- люди з імуносупресією- люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19.- люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням або за телефоном 16-77.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію