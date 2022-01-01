Кому МОЗ рекомендує робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19
Сьогодні, 11:17
Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано.
Про це нагадують у МОЗ.
До груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:
- люди віком понад 60 років
- люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми
- люди з інвалідністю
- люди з імуносупресією
- люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19.
- люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.
Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням або за телефоном 16-77.
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Про це нагадують у МОЗ.
До груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:
- люди віком понад 60 років
- люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми
- люди з інвалідністю
- люди з імуносупресією
- люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19.
- люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.
Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням або за телефоном 16-77.
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