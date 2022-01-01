Зеленський розповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України

Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом дозволити чоловікам виїжджати з України. Він заявив, що це відбудеться лише після закінчення дії воєнного стану.



Про це йдеться на



Так, електронна петиція №22/140908-еп із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду набрала необхідних 25 тисяч голосів ще наприкінці липня.



"Стосовно порушеної у петиції ініціативи щодо залучення до захисту

України лише осіб, які мають військовий досвід, вкотре зазначаю, що

відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і

територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу. За статтею 65 Основного Закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України", - сказав Зеленський.



За його словами, скасування обмежень щодо виїзду військовозобов'язаних передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану.



Нагадаємо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвідповів на петицію із закликом дозволити чоловікам виїжджати з України. Він заявив, що це відбудеться лише після закінчення дії воєнного стану.Про це йдеться на сайті президента.Так, електронна петиція №22/140908-еп із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду набрала необхідних 25 тисяч голосів ще наприкінці липня."Стосовно порушеної у петиції ініціативи щодо залучення до захистуУкраїни лише осіб, які мають військовий досвід, вкотре зазначаю, щовідповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету ітериторіальної цілісності держави є справою всього Українського народу. За статтею 65 Основного Закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України", - сказав Зеленський.За його словами, скасування обмежень щодо виїзду військовозобов'язаних передбачається здійснитиНагадаємо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

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