Зеленський розповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України

Зеленський розповів, коли знімуть заборону на виїзд чоловіків з України
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом дозволити чоловікам виїжджати з України. Він заявив, що це відбудеться лише після закінчення дії воєнного стану.

Про це йдеться на сайті президента.

Так, електронна петиція №22/140908-еп із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років без військового досвіду набрала необхідних 25 тисяч голосів ще наприкінці липня.

"Стосовно порушеної у петиції ініціативи щодо залучення до захисту
України лише осіб, які мають військовий досвід, вкотре зазначаю, що
відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і
територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу. За статтею 65 Основного Закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України", - сказав Зеленський.

За його словами, скасування обмежень щодо виїзду військовозобов'язаних передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

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Теги: Зеленський, заборона на виїзд чоловікам
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Коментарі 1
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Думаю, що навіть після завершення воєнного стану на кордоні перевірятимуть наявність постановки на військовий облік.
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