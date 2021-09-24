Бензин та дизель можуть здешевшати на 4 грн за літр - експерт

Бензин та дизель можуть здешевшати на 4 грн за літр - експерт
В Україні повертають акциз на пальне. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн проаналізував, як це позначиться на цінах на АЗС.

Про це він розповів у програмі "Розмови про важливе", пише ТСН.

"Динаміка дуже втішна, маємо дуже серйозний спад ціни на нафтопродукти, на нафту. Наприклад, протягом липня ціни впали на 150-175$ за тону, і вже ці партії почали надходити до України, вони пришвидшили падіння цін, як в оптовому сегменті, так і в роздрібному. На сьогодні потенціал зниження оцінюється в 3-4 грн за літр на кожній з марок нафтопродуктів", - зазначив він.

Куюн також розповів, у якому сегменті відбулось найбільше зниження ціни за останній тиждень.

"Найбільша динаміка (зниження цін - ред.) на сьогодні притаманна дизельному пальному, тому що крім того, що ціни на нього зараз серйозно впали у світі, дуже багато компанії привезли у липні, тобто за нашими оцінками, перевищення над споживанням становило 20-25%, відповідно цей обсяг тисне на ринок, і крім того, це все обсяги, які були порівняно дорогі, зараз вже починають надходити більш дешеві, і відповідно всі хочуть швидше розпродати свої запаси, оскільки вони взагалі ризикують потім продати їх в збиток. Тому бачимо дуже суттєве пожвавлення і по дизелю воно, мабуть, найбільше", - зазначив він.

Щодо скрапленого газу, то динаміка теж непогана, хоча бачимо, що все одно є потенціал до зниження.

"З бензином теж довго була пауза, зараз бачимо, що ціни почали просідати, за останній тиждень десь просіли на 2 грн/літр в опті. І я бачу, що цей процес, він перекинувся на роздрібну мережу, і зокрема, бачимо, що дуже активізувалися роздрібні мережі, які вже кожного дня пропонують якісь акції, якісь маркетингові компанії, і це говорить про те, що конкуренція загострюється, тому, відповідно, буде жорстка конкуренція і щодо ціни", - резюмував експерт.

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Теги: паливо, ціна, бензин, дизель
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