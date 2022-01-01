Захищав Україну з першого дня повномасштабної війни: на фронті загинув волинянин Володимир Цвид
Сьогодні, 12:10
В боях за волю України загинув житель села Галинівка Оваднівської громади, що на Володимирщині, Володимир Іванович Цвид.
Про це повідомили в Оваднівській громаді.
"Володимир Іванович працював водієм пожежного автомобіля Оваднівської громади. З першого дня війни був призваний до лав ЗСУ і став на захист нашої держави. Про день поховання загиблого воїна буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Вічна пам'ять герою!
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Про це повідомили в Оваднівській громаді.
"Володимир Іванович працював водієм пожежного автомобіля Оваднівської громади. З першого дня війни був призваний до лав ЗСУ і став на захист нашої держави. Про день поховання загиблого воїна буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Вічна пам'ять герою!
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