Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Андрій.



Умови для дозвілля та побуту облаштували власними силами, – говорить військовий.



"Готуємо зараз свинину, болгарський перець, помідори, цибульку. Це так можна сказати власний рецепт. Кожен по-своєму облаштовується, створює затишок, якщо є умови. Я думаю, у всіх підрозділах так, бо ми такі є, ми – українці", – каже тероборонівець Андрій.



Для облагородження клумби з квітами допомагали місцеві жителі, – говорить військовослужбовець Олександр, який служить у складі 100-ої окремої бригаді територіальної оборони Волині.



"Хтось давав нам траву, матеріали, затрат було мінімум – одне тільки бажання. Завели трішки тваринок, бо за домівкою усі звичайно, сумують. Сум якийсь і туга, бо ми усі за дітей тут, за сім’ї і за близьких", – зазначив чоловік.



Про те, як опинився на службі в теробороні, Олександр говорить: має досвід роботи у правоохоронних органах, а в день повномасштабного збройного вторгнення Росії працював у Польщі.



"Вже 24 числа я добирався автостопом до кордону, бо ситуація украй важка, 25-го лютого був в Україні. 26-го я з речами дібрався до військкомату. Мої діти категорично відмовилися їхати закордон і тому приїхав сюди, як мінімум на захист, замінити того, хто боїться зброю взяти", – додає чоловік.



Окрім території з висадженими квітами, тероборонівці облаштували місце для тренувань. У тренажерній залі просто неба займається офіцер-психолог, військовослужбовець Олег із позивним "Маленький Біллі". Каже: так його назвали друзі-військові через схожість з героєм із мультфільму "Острів Скарбів". Чоловік вижимає лежачи штангу вагою 80 кілограмів.



"Займався рукопашним боєм, тобто, рівень чемпіонатів України і області. Зараз складно підтримувати бойову підготовку на тому рівні, на якому вона була, але хто має бажання, той знайде час", – розповів боєць.



На бойових позиціях військові дбають не лише про фізичну витривалість, а й про запаси їжі. Окрім нутрій та свиней, розводять також кроликів. Для живності обладнали спеціальні бліндажі.



Бійці Андрій і Олександр жартують, що "кролиць готують виконувати важливі військові завдання". Такі жартівливі розмови, кажуть, дозволяють психологічно розвантажитися і підняти бойовий дух бригади.



"Запрограмовані як треба, бойові кролі. Командир поставив бойову задачу потрошки виховувати біологічну зброю. Потрошки риють тунелі, скоро будуть в Білорусі", – жартують тероборонівці.



Військові додають: усі бійці злагоджено несуть службу, щоб дати відсіч ворогу і здобути перемогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойові позиції у лісах бійці волинської тероборони облаштовують як господарі біля хати. Біля намету між соснами засіяли газон, посадили квіти, виклали дерев’яну доріжку, налагодили подачу і нагрів води, а також встановили мангал і сковороду-диск, щоб готувати улюблені страви.Про це розповів Суспільному військовослужбовецьУмови для дозвілля та побуту облаштували власними силами, – говорить військовий."Готуємо зараз свинину, болгарський перець, помідори, цибульку. Це так можна сказати власний рецепт. Кожен по-своєму облаштовується, створює затишок, якщо є умови. Я думаю, у всіх підрозділах так, бо ми такі є, ми – українці", – каже тероборонівець Андрій.Для облагородження клумби з квітами допомагали місцеві жителі, – говорить військовослужбовець, який служить у складі 100-ої окремої бригаді територіальної оборони Волині."Хтось давав нам траву, матеріали, затрат було мінімум – одне тільки бажання. Завели трішки тваринок, бо за домівкою усі звичайно, сумують. Сум якийсь і туга, бо ми усі за дітей тут, за сім’ї і за близьких", – зазначив чоловік.Про те, як опинився на службі в теробороні, Олександр говорить: має досвід роботи у правоохоронних органах, а в день повномасштабного збройного вторгнення Росії працював у Польщі."Вже 24 числа я добирався автостопом до кордону, бо ситуація украй важка, 25-го лютого був в Україні. 26-го я з речами дібрався до військкомату. Мої діти категорично відмовилися їхати закордон і тому приїхав сюди, як мінімум на захист, замінити того, хто боїться зброю взяти", – додає чоловік.Окрім території з висадженими квітами, тероборонівці облаштували місце для тренувань. У тренажерній залі просто неба займається офіцер-психолог, військовослужбовецьіз позивним "Маленький Біллі". Каже: так його назвали друзі-військові через схожість з героєм із мультфільму "Острів Скарбів". Чоловік вижимає лежачи штангу вагою 80 кілограмів."Займався рукопашним боєм, тобто, рівень чемпіонатів України і області. Зараз складно підтримувати бойову підготовку на тому рівні, на якому вона була, але хто має бажання, той знайде час", – розповів боєць.На бойових позиціях військові дбають не лише про фізичну витривалість, а й про запаси їжі. Окрім нутрій та свиней, розводять також кроликів. Для живності обладнали спеціальні бліндажі.Бійці Андрій і Олександр жартують, що "кролиць готують виконувати важливі військові завдання". Такі жартівливі розмови, кажуть, дозволяють психологічно розвантажитися і підняти бойовий дух бригади."Запрограмовані як треба, бойові кролі. Командир поставив бойову задачу потрошки виховувати біологічну зброю. Потрошки риють тунелі, скоро будуть в Білорусі", – жартують тероборонівці.Військові додають: усі бійці злагоджено несуть службу, щоб дати відсіч ворогу і здобути перемогу.

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