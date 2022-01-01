Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО

Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО
Бойові позиції у лісах бійці волинської тероборони облаштовують як господарі біля хати. Біля намету між соснами засіяли газон, посадили квіти, виклали дерев’яну доріжку, налагодили подачу і нагрів води, а також встановили мангал і сковороду-диск, щоб готувати улюблені страви.

Про це розповів Суспільному військовослужбовець Андрій.

Умови для дозвілля та побуту облаштували власними силами, – говорить військовий.

"Готуємо зараз свинину, болгарський перець, помідори, цибульку. Це так можна сказати власний рецепт. Кожен по-своєму облаштовується, створює затишок, якщо є умови. Я думаю, у всіх підрозділах так, бо ми такі є, ми – українці", – каже тероборонівець Андрій.
Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО

Для облагородження клумби з квітами допомагали місцеві жителі, – говорить військовослужбовець Олександр, який служить у складі 100-ої окремої бригаді територіальної оборони Волині.

"Хтось давав нам траву, матеріали, затрат було мінімум – одне тільки бажання. Завели трішки тваринок, бо за домівкою усі звичайно, сумують. Сум якийсь і туга, бо ми усі за дітей тут, за сім’ї і за близьких", – зазначив чоловік.
Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО

Про те, як опинився на службі в теробороні, Олександр говорить: має досвід роботи у правоохоронних органах, а в день повномасштабного збройного вторгнення Росії працював у Польщі.

"Вже 24 числа я добирався автостопом до кордону, бо ситуація украй важка, 25-го лютого був в Україні. 26-го я з речами дібрався до військкомату. Мої діти категорично відмовилися їхати закордон і тому приїхав сюди, як мінімум на захист, замінити того, хто боїться зброю взяти", – додає чоловік.
Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО

Окрім території з висадженими квітами, тероборонівці облаштували місце для тренувань. У тренажерній залі просто неба займається офіцер-психолог, військовослужбовець Олег із позивним "Маленький Біллі". Каже: так його назвали друзі-військові через схожість з героєм із мультфільму "Острів Скарбів". Чоловік вижимає лежачи штангу вагою 80 кілограмів.

"Займався рукопашним боєм, тобто, рівень чемпіонатів України і області. Зараз складно підтримувати бойову підготовку на тому рівні, на якому вона була, але хто має бажання, той знайде час", – розповів боєць.
Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО

На бойових позиціях військові дбають не лише про фізичну витривалість, а й про запаси їжі. Окрім нутрій та свиней, розводять також кроликів. Для живності обладнали спеціальні бліндажі.

Бійці Андрій і Олександр жартують, що "кролиць готують виконувати важливі військові завдання". Такі жартівливі розмови, кажуть, дозволяють психологічно розвантажитися і підняти бойовий дух бригади.

"Запрограмовані як треба, бойові кролі. Командир поставив бойову задачу потрошки виховувати біологічну зброю. Потрошки риють тунелі, скоро будуть в Білорусі", – жартують тероборонівці.
Квіти і тваринки: як проводять дозвілля волинські тероборонівці. ФОТО. ВІДЕО

Військові додають: усі бійці злагоджено несуть службу, щоб дати відсіч ворогу і здобути перемогу.


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Теги: тероборонців, Волинь
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