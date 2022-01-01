В бою за незалежність України загинув волинянин Андрій Деркач
Сьогодні, 12:55
У боях проти російського окупанта загинув Андрій Деркач – уродженець села Краснилівка (Камінь-Каширська ТГ).
Про це інформують у пресслужбі РДА.
16, 17 серпня – жалобні дні, оголошені відповідно до розпорядження начальниці районної військової адміністрації Ольги Ващук.
На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.
Чин похорону відбудеться у місцевому храмі села Краснилівка, о 14-й годині.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у пресслужбі РДА.
16, 17 серпня – жалобні дні, оголошені відповідно до розпорядження начальниці районної військової адміністрації Ольги Ващук.
На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.
Чин похорону відбудеться у місцевому храмі села Краснилівка, о 14-й годині.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Повітряні сили прокоментували збільшення техніки РФ у Білорусі: готуємося до «вітань» 24 серпня
Сьогодні, 13:20
Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих воїнів
Сьогодні, 13:10
В бою за незалежність України загинув волинянин Андрій Деркач
Сьогодні, 12:55
Медіа