В бою за незалежність України загинув волинянин Андрій Деркач

В бою за незалежність України загинув волинянин Андрій Деркач
У боях проти російського окупанта загинув Андрій Деркач – уродженець села Краснилівка (Камінь-Каширська ТГ).

Про це інформують у пресслужбі РДА.

16, 17 серпня – жалобні дні, оголошені відповідно до розпорядження начальниці районної військової адміністрації Ольги Ващук.

На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.

Чин похорону відбудеться у місцевому храмі села Краснилівка, о 14-й годині.

Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!

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Теги: Андрій Деркач, волинянин, загинув
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