В бою за незалежність України загинув волинянин Андрій Деркач

Андрій Деркач – уродженець села Краснилівка (Камінь-Каширська ТГ).



Про це



16, 17 серпня – жалобні дні, оголошені відповідно до розпорядження начальниці районної військової адміністрації Ольги Ващук.



На будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.



Чин похорону відбудеться у місцевому храмі села Краснилівка, о 14-й годині.



Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях проти російського окупанта загинув– уродженець села Краснилівка (Камінь-Каширська ТГ).Про це інформують у пресслужбі РДА.16, 17 серпня – жалобні дні, оголошені відповідно до розпорядження начальниці районної військової адміністраціїНа будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспущений Державний Прапор України.Чин похорону відбудеться у місцевому храмі села Краснилівка, о 14-й годині.

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