Журналісти збирають кошти на рації для військових на передовій: потрібна допомога

Журналісти збирають кошти на рації для військових на передовій: потрібна допомога
Для підрозділу, де служить журналіст, очільник Журналістського фонду НСЖУ Дмитро Богуславський, волонтерська група Аліни Резчик «Дайтан» за сприяння НСЖУ змогла придбати три рації. Дві з них уже передано бійцям, третю – буде передано сьогодні. Залишилося придбати ще хоча б одну.

Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.

"На фронті якщо немає рацій – немає комунікації між бійцями, командир не може знати, яка ситуація в кожного з них, – пояснює волонтерка Аліна Резчик. – Рацій потрібно від 4 до 8 штук, щоб був зв’язок між різними точками".

Для придбання четвертої рації наразі потрібно 25400 грн.

"Я закликаю кожного нашого колегу, хто усвідомлює себе українським журналістом, виділити посильну суму для підтримки підрозділу, де служить Дмитро Богуславський. Цим кожен із нас ще раз підтвердить: журналісти важливі! – сказав у коментарі інформаційній службі НСЖУ секретар НСЖУ, екс-очільник видання «Донбас» Олександр Бриж, який зміг виділити зі свого бюджету суттєву суму коштів. – Дуже важливо не словами, а ділами доводити, що солідарність має велике значення для нас, українців. Має значення солідарність між громадянами, між цивільними і армією, солідарність у журналістському середовищі".

В НСЖУ закликають усіх, хто може допомогти, долучитися до цієї патріотичної справи.

Реквізити такі:

5375414116232710 Монобанк. Резчик Аліна Анатоліївна

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Теги: допомога, НСЖУ, рації
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