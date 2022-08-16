 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Повітряні сили прокоментували збільшення техніки РФ у Білорусі: готуємося до «вітань» 24 серпня

Повітряні сили прокоментували збільшення техніки РФ у Білорусі: готуємося до «вітань» 24 серпня
Повітряні сили України не виключають збройних провокацій ворога до Дня незалежності 24 серпня, в тому числі з Білорусі, але наголошують, що перебувають у бойовій готовності 24/7 від початку повномасштабної війни з РФ.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу 16 серпня, пише Українська правда.

"Збройні сили України постійно спостерігають переміщення військ і перевезення боєкомплектів (як ракет "Іскандер" так і інших). Це відбувається не сьогодні, не вчора, а завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один із аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить там озброєння.

Є певні дані розвідки, і у відкритих джерелах є інформація, що противник нарощує свої сили на білоруській території. Це і політична складова: тобто погрожувати Заходу на кордонах цієї держави, а також погрожувати Україні.

Ця загроза була завжди, оскільки територію РБ Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії, завдавала ударів звідти…

Тому треба безумовно готуватися. Скоро велике національне свято – День Незалежності. Противник завжди використовує такі дати для "вітань" і ми мусимо бути готові до цього", - йдеться в повідомленні.

За словами Ігната, безперечно буде вжито посилених заходів, але Повітряні сили живуть у режимі готовності 24/7 постійно.

"Кожен день це небезпека. Сили наші не безмежні. Будемо використовувати все, що є в боєготовності", - додав Ігнат.

Він закликав населення України до пильності - не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ в останні кілька днів спостерігається зменшення активності авіації ворога, водночас близько 430 літаків і понад 360 вертольотів - зосереджені на аеродромах поблизу кордонів України в РФ, Білорусі і на території окупованого Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В ЗСУ розповіли, яку техніку росіяни тримали на аеродромі під Джанкоєм
Сьогодні, 14:18
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині
Сьогодні, 13:38
Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих воїнів
Сьогодні, 13:10
Захищав Україну з першого дня повномасштабної війни: на фронті загинув волинянин Володимир Цвид
Сьогодні, 12:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В ЗСУ розповіли, яку техніку росіяни тримали на аеродромі під Джанкоєм
Сьогодні, 14:18
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині
Сьогодні, 13:38
Повітряні сили прокоментували збільшення техніки РФ у Білорусі: готуємося до «вітань» 24 серпня
Сьогодні, 13:20
Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих воїнів
Сьогодні, 13:10
В бою за незалежність України загинув волинянин Андрій Деркач
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
В ЗСУ розповіли, яку техніку росіяни тримали на аеродромі під Джанкоєм В ЗСУ розповіли, яку техніку росіяни тримали на аеродромі під Джанкоєм
Сьогодні, 14:18
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині Росія завдала ракетного удару по Житомирщині
Сьогодні, 13:38
Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих воїнів Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих воїнів
Сьогодні, 13:10
Захищав Україну з першого дня повномасштабної війни: на фронті загинув волинянин Володимир Цвид Захищав Україну з першого дня повномасштабної війни: на фронті загинув волинянин Володимир Цвид
Сьогодні, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В ЗСУ розповіли, яку техніку росіяни тримали на аеродромі під Джанкоєм
Сьогодні, 14:18
 0
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині
Сьогодні, 13:38
 0
Повітряні сили прокоментували збільшення техніки РФ у Білорусі: готуємося до «вітань» 24 серпня
Сьогодні, 13:20
 0
Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих воїнів
Сьогодні, 13:10
 0
В бою за незалежність України загинув волинянин Андрій Деркач
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8