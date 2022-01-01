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Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих воїнів

Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих воїнів
Відбулася чергова передача тіл: повернули 19 полеглих Героїв.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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Теги: Росія, Україна, війна
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