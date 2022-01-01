Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих воїнів





Про це



Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників.



Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.



Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відбулася чергова передача тіл: повернули 19 полеглих Героїв.Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників.Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти,та низки силових структур України.Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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