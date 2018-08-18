У місті на Волині, аби позбутись смороду, замінюють мережу зливової каналізації. ФОТО. ВІДЕО

У місті на Волині, аби позбутись смороду, замінюють мережу зливової каналізації. ФОТО. ВІДЕО
Поблизу озера "Молодіжне" у Ківерцях комунальники замінюють мережу зливової каналізації.

Як розповів Суспільному керівник відділу ЖГК Ківерцівської міської ради Богдан Сурмик, через застарілу систему місцеві мешканці часто скаржилися на неприємні запахи.

Роботи із заміни мережі стартували минулого тижня.

"Труба діаметром 700 мм і до відрізка містка ми замінюємо трубу на пластикову для того, щоб ливнево-дощову воду вивести трошки далі, щоб не було запахів різного роду, можливо якась і органіка попадає", – пояснює комунальник.
У місті на Волині, аби позбутись смороду, замінюють мережу зливової каналізації. ФОТО. ВІДЕО

Зі слів міського голови Олександра Ковальчука, загальний кошторис благоустрою біля "Молодіжного" – 700 тисяч гривень. Каже: за ці гроші, зокрема, почистили прибережну смугу та водойму. Систему зливової каналізації оновлюють у співфінансуванні із місцевим підприємством.

"Очищувалося воно у співфінансуванні з облдержадміністрацією. 340 тисяч вартувало розчищення. Тут зробили і парканчики і мостики. Хочемо зробити цю локацію такою…Вона найближче до міста Луцька, будемо намагатися скоріше наповнювати це озеро водою", – каже Олександр Ковальчук.

Біля ставка також планують облаштувати пляж із роздягальнями та автопарковку.
У місті на Волині, аби позбутись смороду, замінюють мережу зливової каналізації. ФОТО. ВІДЕО

Як розповіли місцеві мешканці, в останні роки у ставку діяла заборона на купання. Озеро має площу понад два гектари, його облаштували у 60-х роках минулого століття.


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Теги: сморід, каналізація, Ківерці
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