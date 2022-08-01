У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі





Про це пише



Місцеві жителі розповіли УП, що "вибухи продовжуються досі, ймовірно, влучили у склади".



У соцмережах люди пишуть, що вибухів уже понад десять. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки й спрацьовує сигналізація в автомобілях".



Окупанти вже офіційно підтвердили факт "декількох вибухів в районі Новофедорівки", але не надають подробиць.



Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події та виясняє обставини.



З цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.



Нагадаємо, що 31 липня ГУР повідомляло, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обід 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.Про це пише "Українська правда" з посиланням на коментар жителів Криму, а також "Кримінформ".Місцеві жителі розповіли УП, що "вибухи продовжуються досі, ймовірно, влучили у склади".У соцмережах люди пишуть, що вибухів уже понад десять. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки й спрацьовує сигналізація в автомобілях".Окупанти вже офіційно підтвердили факт "декількох вибухів в районі Новофедорівки", але не надають подробиць.Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події та виясняє обставини.З цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.Нагадаємо, що 31 липня ГУР повідомляло, що жителі Криму бачать реальною загрозу перенесення війни на півострів

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