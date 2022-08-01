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У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі

У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі
В обід 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на коментар жителів Криму, а також "Кримінформ".

Місцеві жителі розповіли УП, що "вибухи продовжуються досі, ймовірно, влучили у склади".

У соцмережах люди пишуть, що вибухів уже понад десять. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки й спрацьовує сигналізація в автомобілях".

Окупанти вже офіційно підтвердили факт "декількох вибухів в районі Новофедорівки", але не надають подробиць.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події та виясняє обставини.

З цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

Нагадаємо, що 31 липня ГУР повідомляло, що жителі Криму бачать реальною загрозу перенесення війни на півострів.
У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі

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Теги: Росія, Україна, війна
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