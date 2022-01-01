Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув волинянин Олександр Догойда
Сьогодні, 17:23
Турійчанин Олександр Євгенійович Догойда віддав життя у боротьбі за Україну.
Про це інформують у Турійській територіальній громаді.
Герой загинув внаслідок ворожих обстрілів у боях на Донеччині.
У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголосили триденну жалобу.
Деталі церемонії прощання та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого воїна!
Вічна пам’ять і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у Турійській територіальній громаді.
Герой загинув внаслідок ворожих обстрілів у боях на Донеччині.
У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголосили триденну жалобу.
Деталі церемонії прощання та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого воїна!
Вічна пам’ять і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом
Сьогодні, 18:30
Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув волинянин Олександр Догойда
Сьогодні, 17:23
У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі
Сьогодні, 16:42
Медіа