Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув волинянин Олександр Догойда

Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув волинянин Олександр Догойда
Турійчанин Олександр Євгенійович Догойда віддав життя у боротьбі за Україну.

Про це інформують у Турійській територіальній громаді.

Герой загинув внаслідок ворожих обстрілів у боях на Донеччині.

У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголосили триденну жалобу.

Деталі церемонії прощання та чину похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого воїна!

Вічна пам’ять і слава Герою!

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Теги: Донбас, загинув, військовий, Догойда
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