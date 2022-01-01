Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув волинянин Олександр Догойда

Олександр Євгенійович Догойда віддав життя у боротьбі за Україну.



Про це



Герой загинув внаслідок ворожих обстрілів у боях на Донеччині.



У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголосили триденну жалобу.



Деталі церемонії прощання та чину похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого воїна!



Вічна пам’ять і слава Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турійчанинвіддав життя у боротьбі за Україну.Про це інформують у Турійській територіальній громаді.Герой загинув внаслідок ворожих обстрілів у боях на Донеччині.У зв’язку з цією сумною подією у Турійській селищній громаді оголосили триденну жалобу.Деталі церемонії прощання та чину похорону повідомлять згодом.

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