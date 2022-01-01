15 років тюрми отримав ще один зрадник, який допомагав Росії окупувати Київщину





Про це



Таке рішення виніс Броварський міськрайонний суд Київської області на основі доказової бази, яку зібрали слідчі СБУ.



Зокрема, 58-річного мешканця села Перемога Броварського району визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та засуджено до 15 років позбавлення волі.



Встановлено, що від початку тимчасової окупації частини Київщини зрадник ініціативно пішов на співпрацю з представниками збройних сил РФ.



Він надавав окупантам:



▪️ інформацію про розташування блок-постів територіальної оборони;

▪️ вичерпні досьє на місцевих мешканців, включно з адресами проживання, видом професійної діяльності та ідейними переконаннями;

▪️ «здавав» співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців, представників ТРО та членів їхніх родин.



Крім того, зрадник допомагав окупантам вчиняти акти мародерства: «наводив» на покинуті оселі та «долучався до процесу».



В обмін на свою лояльність отримав від ворожих загарбників «гарантії особистої безпеки».



СБУ розплутала весь ланцюжок його діянь і передала матеріали в суд.

Наразі він відбуватиме справедливе покарання.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один зрадник, який допомагав РФ окупувати Київщину.Про це повідомила пресслужба СБУ.Таке рішення виніс Броварський міськрайонний суд Київської області на основі доказової бази, яку зібрали слідчі СБУ.Зокрема, 58-річного мешканця села Перемога Броварського району визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та засуджено до 15 років позбавлення волі.Встановлено, що від початку тимчасової окупації частини Київщини зрадник ініціативно пішов на співпрацю з представниками збройних сил РФ.Він надавав окупантам:▪️ інформацію про розташування блок-постів територіальної оборони;▪️ вичерпні досьє на місцевих мешканців, включно з адресами проживання, видом професійної діяльності та ідейними переконаннями;▪️ «здавав» співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців, представників ТРО та членів їхніх родин.Крім того, зрадник допомагав окупантам вчиняти акти мародерства: «наводив» на покинуті оселі та «долучався до процесу».В обмін на свою лояльність отримав від ворожих загарбників «гарантії особистої безпеки».СБУ розплутала весь ланцюжок його діянь і передала матеріали в суд.Наразі він відбуватиме справедливе покарання.Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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