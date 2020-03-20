У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО

У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
У Луцькій громаді перевірили готовність укриттів в школах і садочках. В підвалах, де вони розміщені, підрядники та працівники закладів прибирають все зайве, білять стіни, встановлюють освітлення, готують кімнати для санвузлів, там де це можливо, а там де ні - встановлюють біотуалети або мобільні туалети, облаштовують додаткову вентиляцію за необхідності.

Про це написав в себе на сторінці у Facebook мер Луцька Ігор Поліщук.

"Докладаємо максимум зусиль, щоб всі укриття були комфортні, освітлені, мали лавки або стільчики, за можливості парти, питну воду, санвузол, інтернет. Проводимо повний комплекс робіт, щоб дітям, особливо найменшим, було якомога зручніше перебувати там під час повітряної тривоги", - написав Поліщук.

На облаштування укриттів виділено близько двох мільйонів гривень і за необхідністю додаткові роботи будуть дофінансовані. Тож абсолютна більшість шкіл і дитсадків до першого вересня матимуть повністю готові приміщення.
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО

Роботи в усіх укриттях закладів освіти повинні бути завершені до кінця серпня.

Їх остаточну відповідність вимогам чинного законодавства перевірятиме спеціальна комісія, в яку окрім працівників міської ради входять представник ДСНС, Держпродспоживслужби та поліції.

Лише три школи нашої громади в сільській місцевості не мають поблизу місця укриття. Учням цих навчальних закладів буде запропоновано відвідувати іншу школу, куди довозитимуть шкільним автобусом.
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО

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Теги: укриття, школи, садочки, Луцьк
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