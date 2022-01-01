Наслідки можливої аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро гірші, ніж в Чорнобилі





Про це радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна повідомила у



Вона зазначила, що для того, аби оцінити можливі наслідки катастрофи на ЗАЕС, експерти відштовхувалися від наслідків аварії на ЧАЕС.



"На 4 реакторі (ЧАЕС – ред.) було близько 2000 паливних збірок. На ЗАЕС у 6 реакторах та у сховищі відпрацьованого палива знаходиться до 18000 паливних збірок (в 9-10 разів більше). Тоді допускаємо наслідки в 10 разів більш потужні, ніж у 1986", – йдеться в заяві заступниці міністра.



Вона уточнила, що площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км2, тобто це як 10 Чорнобильських зон відчуження. Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.



"Площа потенційної забрудненої території – до 2 млн км2 (площа трьох Україн). Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України та Європи, росії та білорусі", – пояснила Тарапакіна.



За її даними, кількість ліквідаторів ймовірної катастрофи на ЗАЕС може становити від 1 млн осіб. Кількість загиблих може сягнути десятків тисяч, залежно від поточної кількості людей на території області. А кількість евакуйованих/відселених осіб може скласти від 2 млн.



Окрім того, річка Дніпро буде забруднена на неосяжну кількість років.



Катастрофа може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, а також ґрунтів, водойм. Такий викид буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж 1986 року на Чорнобильській АЕС. Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.Про це радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсівповідомила у Facebook Вона зазначила, що для того, аби оцінити можливі наслідки катастрофи на ЗАЕС, експерти відштовхувалися від наслідків аварії на ЧАЕС."На 4 реакторі (ЧАЕС – ред.) було близько 2000 паливних збірок. На ЗАЕС у 6 реакторах та у сховищі відпрацьованого палива знаходиться до 18000 паливних збірок (в 9-10 разів більше). Тоді допускаємо наслідки в 10 разів більш потужні, ніж у 1986", – йдеться в заяві заступниці міністра.Вона уточнила, що площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км2, тобто це як 10 Чорнобильських зон відчуження. Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства."Площа потенційної забрудненої території – до 2 млн км2 (площа трьох Україн). Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України та Європи, росії та білорусі", – пояснила Тарапакіна.За її даними, кількість ліквідаторів ймовірної катастрофи на ЗАЕС може становити від 1 млн осіб. Кількість загиблих може сягнути десятків тисяч, залежно від поточної кількості людей на території області. А кількість евакуйованих/відселених осіб може скласти від 2 млн.Окрім того, річка Дніпро буде забруднена на неосяжну кількість років.Катастрофа може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, а також ґрунтів, водойм. Такий викид буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію