У лучанина вилучили прекурсори
Сьогодні, 15:50
Учора ввечері, 8 серпня, правоохоронці виявили у 38-річного лучанина пакунок із порошкоподібною речовиною жовтого кольору, зовні схожою на прекурсор фенілнітропропен.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Речовину направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинених в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування, під час якого з’ясують усі обставини вчинення злочину.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Речовину направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинених в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування, під час якого з’ясують усі обставини вчинення злочину.
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