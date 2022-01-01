У лучанина вилучили прекурсори





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Речовину направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинених в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування, під час якого з’ясують усі обставини вчинення злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора ввечері, 8 серпня, правоохоронці виявили у 38-річного лучанина пакунок із порошкоподібною речовиною жовтого кольору, зовні схожою на прекурсор фенілнітропропен.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Речовину направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинених в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування, під час якого з’ясують усі обставини вчинення злочину.

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