У лучанина вилучили прекурсори

У лучанина вилучили прекурсори
Учора ввечері, 8 серпня, правоохоронці виявили у 38-річного лучанина пакунок із порошкоподібною речовиною жовтого кольору, зовні схожою на прекурсор фенілнітропропен.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Речовину направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинених в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, під час якого з’ясують усі обставини вчинення злочину.
У лучанина вилучили прекурсори


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Теги: лучанин, прекурсори
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