«Транснефть» повідомила про зупинку транзиту російської нафти до Угорщини, Чехії і Словаччини через Україну
Сьогодні, 15:00
Російська компанія «Транснефть» заявила, що український державний оператор магістральних трубопроводів «Укртранснафта» припинив транзит російської нафти у бік Угорщини, Чехії та Словаччини південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Причиною стала несплата послуг з боку Росії, – заявили в «Транснефті».
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Російська компанія заявляє, що не може сплатити транзит через санкції Євросоюзу, а Україна надає послуги транзиту російського палива на умовах стовідсоткової передоплати. «Укртранснафта» ситуацію наразі не коментувала.
У червні Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії, які передбачають відмову від російської нафти. Проте з них було виключено постачання по «Дружбі» через неможливість швидко замінити нафту на ринку Угорщини та Словаччини. «Транснефть» повідомила, що оплату не вдалося провести через сьомий пакет санкцій, який був узгоджений у липні.
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Про це повідомляє Радіо Свобода.
Російська компанія заявляє, що не може сплатити транзит через санкції Євросоюзу, а Україна надає послуги транзиту російського палива на умовах стовідсоткової передоплати. «Укртранснафта» ситуацію наразі не коментувала.
У червні Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії, які передбачають відмову від російської нафти. Проте з них було виключено постачання по «Дружбі» через неможливість швидко замінити нафту на ринку Угорщини та Словаччини. «Транснефть» повідомила, що оплату не вдалося провести через сьомий пакет санкцій, який був узгоджений у липні.
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«Транснефть» повідомила про зупинку транзиту російської нафти до Угорщини, Чехії і Словаччини через Україну
Сьогодні, 15:00
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