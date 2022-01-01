Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників





Про це повідомили в



"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників.



Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні вдалося повернути тіла 17 військових, які загинули під час боїв з російськими військами.Про це повідомили в Мінреінтеграції "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників.Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти,та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться в повідомленні.

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