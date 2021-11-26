На Волині взяли під варту «закладчика»

На Волині взяли під варту «закладчика»
Ковельчанина, підозрюваного у наркозлочинах, взяли під варту.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 34-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Раніше неодноразово судимого за наркозлочини та крадіжки чоловіка 2 серпня 2022 року викрили у селищі Маневичі з підготовленими до збуту через закладки 39 пакетиками з канабісом та PVP.
Обвинувачений перебуває під вартою.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, перевезення і зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: заклдаки, наркотики, Ковель, взяли під варту
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі
Сьогодні, 16:42
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
Сьогодні, 16:36
На Волині взяли під варту «закладчика»
Сьогодні, 16:20
Наслідки можливої аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро гірші, ніж в Чорнобилі
Сьогодні, 16:04
У лучанина вилучили прекурсори
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Взяли під варту трьох волинян, які торгували наркотиками в інтернеті Взяли під варту трьох волинян, які торгували наркотиками в інтернеті
26 листопад, 2021, 16:36
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики
25 квітень, 17:53
На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО
14 березень, 16:45
На Волині у лісопосадці затримали чоловіка з 20 згортками наркотиків. ФОТО На Волині у лісопосадці затримали чоловіка з 20 згортками наркотиків. ФОТО
11 лютий, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
15 років тюрми отримав ще один зрадник, який допомагав Росії окупувати Київщину
Сьогодні, 17:10
 0
У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі
Сьогодні, 16:42
 0
У якому стані перебувають укриття в школах та садочках Луцької громади. ФОТО
Сьогодні, 16:36
 0
На Волині взяли під варту «закладчика»
Сьогодні, 16:20
 0
Наслідки можливої аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро гірші, ніж в Чорнобилі
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8