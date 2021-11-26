На Волині взяли під варту «закладчика»

Ковельчанина, підозрюваного у наркозлочинах, взяли під варту.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 34-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).Раніше неодноразово судимого за наркозлочини та крадіжки чоловіка 2 серпня 2022 року викрили у селищі Маневичі з підготовленими до збуту через закладки 39 пакетиками з канабісом та PVP.Обвинувачений перебуває під вартою.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, перевезення і зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.