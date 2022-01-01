«Дія» буде приймати інформацію про житло, зруйноване РФ з 2014 року

«Дія» буде приймати інформацію про житло, зруйноване РФ з 2014 року
Кабінет міністрів розширив і спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ - до процесу залучили застосунок "Дія".

Про це повідомляє Мінреінтеграції, яке розробило відповідну постанову.

"Якщо раніше через Дію українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення рф, то зараз діапазон розширили: застосунок приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року", - пояснили в міністерстві.

Подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок Дія в розділі "Пошкоджене майно". Це також можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса. Більш детальна інформація за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дія, зруйноване житло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом
Сьогодні, 18:30
«Дія» буде приймати інформацію про житло, зруйноване РФ з 2014 року
Сьогодні, 18:00
Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув волинянин Олександр Догойда
Сьогодні, 17:23
15 років тюрми отримав ще один зрадник, який допомагав Росії окупувати Київщину
Сьогодні, 17:10
У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
У «Дію» за добу прийшло понад 20 тисяч заявок про зруйноване майно У «Дію» за добу прийшло понад 20 тисяч заявок про зруйноване майно
31 березень, 16:00
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
04 серпень, 01:15
У Дії з'явилася нова функція: окремі документи можна замовляти онлайн У Дії з'явилася нова функція: окремі документи можна замовляти онлайн
21 липень, 19:33
У «Дії» з’являться англомовні закордонний, водійське і техпаспорт У «Дії» з’являться англомовні закордонний, водійське і техпаспорт
19 липень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом
Сьогодні, 18:30
 0
«Дія» буде приймати інформацію про житло, зруйноване РФ з 2014 року
Сьогодні, 18:00
 0
Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув волинянин Олександр Догойда
Сьогодні, 17:23
 0
15 років тюрми отримав ще один зрадник, який допомагав Росії окупувати Київщину
Сьогодні, 17:10
 0
У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8