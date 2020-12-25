Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом

Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом
Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

Про це повідомив президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону, пише "Українсьа правда".

Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму.

За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.



Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.

Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС. Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.

Це їхній план, і вони почали його реалізовувати", - сказав Котін

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Теги: Енергоатом, Росія, Крим
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