Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом





Про це повідомив президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону, пише



Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.



"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму.



За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.







Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.



Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.



Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС. Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.



Це їхній план, і вони почали його реалізовувати", - сказав Котін

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.Про це повідомив президент Енергоатомав ефірі телемарафону, пише "Українсьа правда". Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму."Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму.За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС. Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.Це їхній план, і вони почали його реалізовувати", - сказав Котін

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