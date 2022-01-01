Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму

Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму
В результаті вибухів на авіабазі в окупованому Криму є загиблий. Окупаційна влада нібито контролює ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "глави" півострова Сергія Аксьонова.

"Ситуація під контролем... локалізована, будуть відселені будинки, що безпосередньо знаходяться поруч з військовим аеродромом. Основні комісії працюватимуть завтра... На жаль, надходить офіційна інформація, у нас один загиблий", - зазначив він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Крим, вибухи, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму
Сьогодні, 19:30
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 9 серпня
Сьогодні, 19:00
Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом
Сьогодні, 18:30
«Дія» буде приймати інформацію про житло, зруйноване РФ з 2014 року
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом
Сьогодні, 18:30
Україна не відмовиться від ідеї звільнення Криму, – Кулеба Україна не відмовиться від ідеї звільнення Криму, – Кулеба
03 серпень, 13:28
У Миколаєві – вибухи У Миколаєві – вибухи
02 серпень, 23:26
На Миколаївщині та Вінничині – вибухи На Миколаївщині та Вінничині – вибухи
02 серпень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму
Сьогодні, 19:30
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 9 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом
Сьогодні, 18:30
 0
«Дія» буде приймати інформацію про житло, зруйноване РФ з 2014 року
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8