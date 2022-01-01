Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму
Сьогодні, 19:30
В результаті вибухів на авіабазі в окупованому Криму є загиблий. Окупаційна влада нібито контролює ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "глави" півострова Сергія Аксьонова.
"Ситуація під контролем... локалізована, будуть відселені будинки, що безпосередньо знаходяться поруч з військовим аеродромом. Основні комісії працюватимуть завтра... На жаль, надходить офіційна інформація, у нас один загиблий", - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "глави" півострова Сергія Аксьонова.
"Ситуація під контролем... локалізована, будуть відселені будинки, що безпосередньо знаходяться поруч з військовим аеродромом. Основні комісії працюватимуть завтра... На жаль, надходить офіційна інформація, у нас один загиблий", - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
Стало відомо про загиблого в результаті вибухів у Криму
Сьогодні, 19:30
Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму, – Енергоатом
Сьогодні, 18:30
Медіа