Волинянина, який побив та обікрав рибалку, взяли під варту
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За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 38-річному жителю села Новостав Луцького району повідомлено про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного часу (ч.4 ст. 187 КК України).
За даними слідства, зранку 31 липня 2022 року на березі річки у рідному селі чоловік напав на перехожого, тричі вдарив його тильним боком мисливського ножа та прикладом рушниці й відібрав мобільний телефон.
Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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За даними слідства, зранку 31 липня 2022 року на березі річки у рідному селі чоловік напав на перехожого, тричі вдарив його тильним боком мисливського ножа та прикладом рушниці й відібрав мобільний телефон.
Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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