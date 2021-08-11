Волинянина, який побив та обікрав рибалку, взяли під варту

Волинянина, який побив та обікрав рибалку, взяли під варту
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 38-річному жителю села Новостав Луцького району повідомлено про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного часу (ч.4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, зранку 31 липня 2022 року на березі річки у рідному селі чоловік напав на перехожого, тричі вдарив його тильним боком мисливського ножа та прикладом рушниці й відібрав мобільний телефон.

Затриманому невдовзі зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений в умовах воєнного часу, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.


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Теги: волинянин, розбій, взяли під варту
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