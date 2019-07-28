Лучанин отримав «Медичний Оскар»





Серед нагороджених був і представник Волині. Про це повідомляє



Цього року відзнака має лише одну номінацію - «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні з російським агресором», передає кореспондент Укрінформу.



Як розповіли учасники заходу, попри повномасштабну агресію російської федерації, Поважна рада ордену прийняла рішення скоротити бюрократичну частину процедури та видозмінити критерії конкурсу. Серед переможців є багато військових медиків або цивільних лікарів, які пішли на фронт.



Зокрема, серед нагороджених був в.о. директора Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади Ігор Гнетньов. Протягом періоду воєнного стану медик продовжує надавати допомогу пацієнтам, займається благодійністю, надає допомогу учасникам бойових дій та постраждалим; здійснює поїздки до військових із допомогою. За його ініціативи на підприємстві були зібрані кошти на потреби ЗСУ та на гуманітарні потреби.



Голова Поважної ради Громадської ініціативи «Орден святого Пантелеймона» Василь Князевич, відкриваючи церемонію нагородження, відзначив, що цей проєкт попри війну і всі випробування й надалі розвиватиметься.



«Цей проєкт став значущим, він буде далі потужно розвиватись і впливати на майбутнє країни. Тут немає політики, тут є Україна і є наше майбутнє. Будемо номінувати нових героїв, нових орденоносців. Сьогодні закінчилось засідання Поважної ради, де проголосували за тих, хто зараз тут. Багато зараз на фронті, і ми будемо просити міністерство (Міністерство оборони – ред.), щоб вони допомогли знайти цих героїв і нагородити», - зазначив Князевич.



Як відомо, відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» - це найвища громадська нагорода, яка має професійно-фахове спрямування, присуджується за значні результати в галузі охорони здоров’я, у духовному й фізичному розвитку українського суспільства. Відзнака вручається особам, яким притаманні високий професіоналізм, духовно-моральні якості, та які досягли значних особистих результатів у галузі охорони здоров’я, благодійній та громадській діяльності.



Відзнаку погодили та благословили предстоятелі найбільших християнських церков України.



Урочиста церемонія нагородження "Медичним Оскаром" щорічно проходить 9 серпня у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День великомученика Пантелеймона 23 найкращих медиків України нагородили «Орденом Святого Пантелеймона».Серед нагороджених був і представник Волині. Про це повідомляє Укрінформ Цього року відзнака має лише одну номінацію - «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні з російським агресором», передає кореспондент Укрінформу.Як розповіли учасники заходу, попри повномасштабну агресію російської федерації, Поважна рада ордену прийняла рішення скоротити бюрократичну частину процедури та видозмінити критерії конкурсу. Серед переможців є багато військових медиків або цивільних лікарів, які пішли на фронт.Зокрема, серед нагороджених був в.о. директора Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади. Протягом періоду воєнного стану медик продовжує надавати допомогу пацієнтам, займається благодійністю, надає допомогу учасникам бойових дій та постраждалим; здійснює поїздки до військових із допомогою. За його ініціативи на підприємстві були зібрані кошти на потреби ЗСУ та на гуманітарні потреби.Голова Поважної ради Громадської ініціативи «Орден святого Пантелеймона» Василь Князевич, відкриваючи церемонію нагородження, відзначив, що цей проєкт попри війну і всі випробування й надалі розвиватиметься.«Цей проєкт став значущим, він буде далі потужно розвиватись і впливати на майбутнє країни. Тут немає політики, тут є Україна і є наше майбутнє. Будемо номінувати нових героїв, нових орденоносців. Сьогодні закінчилось засідання Поважної ради, де проголосували за тих, хто зараз тут. Багато зараз на фронті, і ми будемо просити міністерство (Міністерство оборони – ред.), щоб вони допомогли знайти цих героїв і нагородити», - зазначив Князевич.Як відомо, відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» - це найвища громадська нагорода, яка має професійно-фахове спрямування, присуджується за значні результати в галузі охорони здоров’я, у духовному й фізичному розвитку українського суспільства. Відзнака вручається особам, яким притаманні високий професіоналізм, духовно-моральні якості, та які досягли значних особистих результатів у галузі охорони здоров’я, благодійній та громадській діяльності.Відзнаку погодили та благословили предстоятелі найбільших християнських церков України.Урочиста церемонія нагородження "Медичним Оскаром" щорічно проходить 9 серпня у День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона.

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