Показали наслідки вибухів на аеродромі «Саки» в Криму. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
На військовому аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Міноборони держави-окупантки заявило про те, що там сталась "детонація боєприпасів". У мережі уже публікують наслідки потужних вибухів.
Про це повідомляє ТСН.
На одному із кадрів видно пошкоджені будинки в тимчасово окупованому Криму. Відео записували із пожежного автомобіля. Автор говорить, що вибухи були настільки потужними, що у будинках за кілометр від епіцентру займання повилітали вікна.
"У будинках немає вікон. І це за кілометр від місця вибуху", - каже автор відео.
Також у мережі опублікували відео із залишками російського літака. Він добряче обгорів через вибухи.
Про це повідомляє ТСН.
На одному із кадрів видно пошкоджені будинки в тимчасово окупованому Криму. Відео записували із пожежного автомобіля. Автор говорить, що вибухи були настільки потужними, що у будинках за кілометр від епіцентру займання повилітали вікна.
"У будинках немає вікон. І це за кілометр від місця вибуху", - каже автор відео.
Також у мережі опублікували відео із залишками російського літака. Він добряче обгорів через вибухи.