10 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження директор рекреаційного комплексу «Рестпарк»( на фото), депутатка Рожищенської міської ради, власниця луцького барбершопу «Red Barber»Також цього дня особисте свято у журналісткита фотографаВітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.Сьогодні, 10 серпня, у світі відзначають Всесвітній день лева, а віряни вшановують пам'ять 7 апостолів.10 серпня 1876 року у Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.У цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.