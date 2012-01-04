Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі, – ЗМІ

Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі, – ЗМІ
Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська у вівторок наприкінці конференції "Нова Білорусь", присвяченій другій річниці масштабних антиурядових протестів, оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське видання "Зеркало".

"Це колективний виконавчий орган, який щодня працюватиме на головні цілі – захищати незалежність і суверенітет Республіки Білорусь, представляти національні інтереси Білорусі, здійснити фактичну деокупацію нашої країни, відновити конституційну законність і порядок, розробити та реалізувати заходи щодо припинення незаконного утримання влади, забезпечити транзит влади від диктатури до демократії, створити умови для проведення чесних та вільних виборів, розробляти та виконувати рішення, необхідні для досягнення демократичних змін у Білорусі. І в результаті цього мають бути звільнені усі політв'язні", – пояснила Тихановська.

Вона додала, що склад Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі буде схвалюватися Координаційною радою білоруської опозиції, але в умовах війни та загрози втрати суверенітету країни перші призначення будуть тимчасові – строком на шість місяців.

Тихановська призначила Павла Латушка представником кабінету з транзиту влади, Аляксандра Азарова – представником із відновлення правопорядку, Валерія Ковалевського – представником із закордонних справ, а Валерія Сахащика – представником із оборони та нацбезпеки.

Ідея створення перехідного уряду Білорусі обговорювалася в перший день конференції "Нова Білорусь" Лунала також пропозиція усунути тих, хто "відповідальний за провали та порушення".

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Теги: Білорусь, Тихановська, політика
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