В Польщі знесли пам’ятник радянській армії





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Вже 9 серпня розпочалися роботи зі знесення. У результаті памʼятник — разом із радянською зіркою — було повалено.



“Ми можемо вважати це історичним моментом, адже це завершення процесу декомунізації в Мальборку. У 1989 році це був природний процес, але ця пам’ятка засвідчила те, що він так і не був повністю завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця для символів російського чи радянського імперіалізму”, – заявив заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.



На місці знесеного памʼятника ймовірно традиційно зведуть меморіал жертв тоталітарних режимів: нацистської Німеччини та радянської Росії.



“Це, в певному сенсі, виправить спотворення історії, з яким ми мали справу в комуністичну еру”, – додав Рабенда.



У Переяславі знесли пам’ятник на честь “возз’єднання” з Росією

Як зазначив він, остаточне рішення буде за громадою міста Мальборк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За ініціативи польського Інституту національної пам’яті у північному місті Мальборк демонтували памʼятник Червоній армії, який звели у 1945 році.Видання Прямий , посилаючись на польське інтернет-видання Nasze Miasto пише, що жителі активно підтримали ідею знесення монумента після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Проте демонтувати памʼятник одразу було неможливо, оскільки його внесли до воєводського реєстру пам’яток. Отже, демонтаж став можливим лише після офіційного рішення воєводської влади.Вже 9 серпня розпочалися роботи зі знесення. У результаті памʼятник — разом із радянською зіркою — було повалено.“Ми можемо вважати це історичним моментом, адже це завершення процесу декомунізації в Мальборку. У 1989 році це був природний процес, але ця пам’ятка засвідчила те, що він так і не був повністю завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця для символів російського чи радянського імперіалізму”, – заявив заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.На місці знесеного памʼятника ймовірно традиційно зведуть меморіал жертв тоталітарних режимів: нацистської Німеччини та радянської Росії.“Це, в певному сенсі, виправить спотворення історії, з яким ми мали справу в комуністичну еру”, – додав Рабенда.У Переяславі знесли пам’ятник на честь “возз’єднання” з РосієюЯк зазначив він, остаточне рішення буде за громадою міста Мальборк.

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