На кордоні з Рівненщиною «латають» дорогу. ФОТО

На кордоні з Рівненщиною «латають» дорогу. ФОТО
Волинські дорожники безперервно працюють над забезпеченням безпечного і безперервного руху автошляхами державного значення області.

Зараз працівники Служби автомобільних доріг у Волинській області працюють на кордоні з Рівненщиною. Про це повідомляють на сторінці служби.

Оскільки всі капітальні ремонти нині заморожені, дорожники доглядають за дорогами у рамках виконання робіт з їх експлуатаційного утримання: ліквідовують вибоїни, поновлюють дорожню розмітку, скошують рослинність на узбіччі тощо.

Такі роботи відбуваються на автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на відтинку між м.Луцьком та межею з Рівненщиною дивіться у фотозвіті.


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Теги: дорога, ремонт, Волинь
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