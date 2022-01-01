На кордоні з Рівненщиною «латають» дорогу. ФОТО

Волинські дорожники безперервно працюють над забезпеченням безпечного і безперервного руху автошляхами державного значення області.Зараз працівники Служби автомобільних доріг у Волинській області працюють на кордоні з Рівненщиною. Про це повідомляють на сторінці служби.Оскільки всі капітальні ремонти нині заморожені, дорожники доглядають за дорогами у рамках виконання робіт з їх експлуатаційного утримання: ліквідовують вибоїни, поновлюють дорожню розмітку, скошують рослинність на узбіччі тощо.Такі роботи відбуваються на автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на відтинку між м.Луцьком та межею з Рівненщиною дивіться у фотозвіті.