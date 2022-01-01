В «Дії» тестують пенсійне посвідчення та посвідку на проживання
Сьогодні, 07:33
В застосунку "Дія" стартувало бета-тестування електронних пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.
Про це повідомили на телеграм-каналі застосунку.
10500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг.
Проєкт реалізується за підтримки проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції.
За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики, Державної міграційної служби України та Пенсійного фонду України.
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Про це повідомили на телеграм-каналі застосунку.
10500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг.
Проєкт реалізується за підтримки проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції.
За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики, Державної міграційної служби України та Пенсійного фонду України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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