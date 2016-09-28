У луцьких маршрутках шукають пасажирів, які розплачуються готівкою. ВІДЕО

У луцьких маршрутках шукають пасажирів, які розплачуються готівкою. ВІДЕО
У Луцьку відновили контроль за дотриманням вимог щодо безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова начальника відділу транспорту міськради Олександра Середу.

Станом на 9 серпня у Луцьку працювали 10 контролерів та п'ять інспекторів муніципальної варти на 23-ох автобусних маршрутах.

Як розповіла контролерка Наталія Корольова, від сьомої ранку до десятої години одна бригада перевірила 11 маршруток, серед пасажирів було 30 людей, які оплатили проїзд готівкою.

"Контроль буде в місцях кожен день різних, які не будуть повторюватись. Буде охоплено все місто і графіки будуть щодня мінятися", – говорить Олександр Середа.

Перевірку контролери здійснюють разом з працівниками муніципальної варти. Інспектор Олександр Бенько каже, що пасажирів, які розраховуються у маршрутках готівкою з транспорту не висаджують, а лише роз'яснюють їм правила проїзду. Поки таких людей не штрафують.

Чому розраховуються не за допомогою електронних проїзних квитків, пасажири пояснили по-різному.

Зі слів Олександра Середи, щоденно на міських та приміських маршрутах Луцької громади курсують 105 автобусів. Контролювати дотримання вимог щодо безготівкової оплати проїзду у маршрутках будуть щодня з сьомої години ранку до завершення роботи громадського транспорту. У вихідні – працюватимуть чергові бригади.


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Теги: Луцьк, Волинь, транспорт
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Відповідно до частини першої ст. 5 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні. Муніципалам - роздати по чупа-чупсу!
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