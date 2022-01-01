Курс валют у Луцьку 10 серпня
Сьогодні, 09:04
10 серпня готівковий курс долара становить 39,65, продають його за 39,90.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,20, а продають - за 40,49.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,35, а купують - за 8,60.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,20, а продають - за 40,49.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,35, а купують - за 8,60.
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