Курс валют у Луцьку 10 серпня

Курс валют у Луцьку 10 серпня
10 серпня готівковий курс долара становить 39,65, продають його за 39,90.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40,20, а продають - за 40,49.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,35, а купують - за 8,60.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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