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Росія за добу втратила девʼять літаків

Росія за добу втратила девʼять літаків
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати:

особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,

танків – 1832 (+5),

бойових броньованих машин – 4076 (+10),

артилерійських систем – 971 (+7) од,

РСЗВ – 261 (+0) од,

засоби ППО – 133 (+0) од,

літаків – 232 (+9) од,

гелікоптерів – 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7),

спеціальна техніка – 89 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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