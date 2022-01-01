Росія за добу втратила девʼять літаків





Про це



Інші втрати:



особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,



танків – 1832 (+5),



бойових броньованих машин – 4076 (+10),



артилерійських систем – 971 (+7) од,



РСЗВ – 261 (+0) од,



засоби ППО – 133 (+0) од,



літаків – 232 (+9) од,



гелікоптерів – 193 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0),



кораблі/катери – 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7),



спеціальна техніка – 89 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Інші втрати:особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,танків – 1832 (+5),бойових броньованих машин – 4076 (+10),артилерійських систем – 971 (+7) од,РСЗВ – 261 (+0) од,засоби ППО – 133 (+0) од,літаків – 232 (+9) од,гелікоптерів – 193 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0),кораблі/катери – 15 (+0),автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7),спеціальна техніка – 89 (+2).

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