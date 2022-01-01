Росія за добу втратила девʼять літаків
Сьогодні, 09:35
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати:
особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,
танків – 1832 (+5),
бойових броньованих машин – 4076 (+10),
артилерійських систем – 971 (+7) од,
РСЗВ – 261 (+0) од,
засоби ППО – 133 (+0) од,
літаків – 232 (+9) од,
гелікоптерів – 193 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0),
кораблі/катери – 15 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7),
спеціальна техніка – 89 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати:
особового складу - близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,
танків – 1832 (+5),
бойових броньованих машин – 4076 (+10),
артилерійських систем – 971 (+7) од,
РСЗВ – 261 (+0) од,
засоби ППО – 133 (+0) од,
літаків – 232 (+9) од,
гелікоптерів – 193 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0),
кораблі/катери – 15 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7),
спеціальна техніка – 89 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ перехопила розмову російського військового, який наказав розстріляти цивільних, і знайшла чоловіка, який вижив
Сьогодні, 10:00
Росія за добу втратила девʼять літаків
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку 10 серпня
Сьогодні, 09:04
Медіа