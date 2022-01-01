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СБУ перехопила розмову російського військового, який наказав розстріляти цивільних, і знайшла чоловіка, який вижив

СБУ перехопила розмову російського військового, який наказав розстріляти цивільних, і знайшла чоловіка, який вижив
СБУ перехопила розмову, як військовий РФ наказав розстріляти цивільних, і знайшла чоловіка, який вижив.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Більше того, українська спецслужба зібрала повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомила йому про підозру.

Так, старший лейтенант зс РФ Антон Струєв із позивним «Беркут» підозрюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

У ході оперативно-слідчих дій СБУ зібрала беззаперечні докази, що кадровий офіцер, командир розвідроти розвідувального батальйону 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації села Броварського району Київщини.

У розпорядженні СБУ – перехоплена телефонна розмова, в якій «Беркут» дає підлеглому цей злочинний наказ: «Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!».

За даними слідства, окупант не обмежувався тільки наказами. У селах Мокрець і Заворичі він особисто брав у полон беззбройних мирних мешканців і жорстоко, із застосуванням тортур, допитував їх. Він вимагав надати інформацію про військовослужбовців ЗСУ, бійців Тероборони та патріотично налаштованих односельчан.

Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року після одного з таких жорстких допитів підлеглі «Беркута» взяли на приціл місцевого мешканця, який випадково опинився поряд. У момент коли цивільний повернувся до них спиною, Струєв наказав стріляти в нього. Окупанти залишили чоловіка помирати.

Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді.

СБУ нагадує про невідворотність суворого покарання для кожного окупанта, який вчинив злочини проти мирних мешканців.

Викриття та документування даного факту проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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